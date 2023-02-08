Также они запустили вброс о якобы хищении Киевом западных поставок.

Россияне запустили ряд манипулятивных тезисов по Украине. Один из них касается якобы "негативного психологического состояния" ВСУ под Бахмутом.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, оккупанты распространяют информацию, что якобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о негативном психологическом состоянии ВСУ под Бахмутом из-за якобы отказа Офиса президента отвести войска на выгодные позиции.

"Бойцы считают себя расходным материалом, который бросают на убой", - говорится в фейках россиян.

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Кроме того, Россия запустила вброс от французского политика Ф. Филиппо, который рассказывает о якобы хищении Киевом западных поставок.

Пропаганда и дезинформация РФ

Как пишет Bloomberg, россияне придумывают все более изощренные способы распространения дезинформации. При поддержке российского правительства все чаще проводятся операции, в рамках которых дезинформацию распространяют от имени известных международных СМИ.

Кремлевская пропаганда также продолжает продвигать российские нарративы о том, что РФ является глобальным военным лидером, используя иностранных спикеров и медиа.

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