Секретарь СНБО отмечает, что эти вещи направлены, в первую очередь, на западную аудиторию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что спецслужбы России подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, разведка информирует, что российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым "технологам" новую методичку нарративов для подрыва доверия к Украине среди партнеров на Западе.

"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", - отметили в ГУР.

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Основные фейки из кремлевской методички: "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС"; "Украина использует "зерновой коридор" для незаконной торговли оружием"; "Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием" и "открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием".

"Цель новой информационной кампании врага остается неизменной-полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров. Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора России, направленных на дискредитацию Украины", - подчеркнули в разведке.

Отмечается, что с этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине.

Так, ГУР предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о подготовке этой информатаки и того, на кого она рассчитана, заметил, что это обычная практика России.

"Они этим занимаются постоянно. И тут нечему удивляться. Это их любимое дело – поднимать какой-то хлам, который не имеет отношения к реальной жизни от слова "совсем", и начинать этим раздувать", - сказал он.

По словам Данилов, эти вещи, в первую очередь, направлены на западную аудиторию. Задачей россиян является дискредитация нового министра, ведь если министерство мощно будет работать, то это будет "ужас" для них.

Кроме того, это нужно России и для того, чтобы показывать своему населению, мол, "смотрите, что происходит в Украине".

"Я не буду пророком, если в ближайшее время мы будем смотреть российские проекты вроде "Женщины за светлое будущее Украины", "Женщины за мир". Эти женщины, которые... ранее фигурировали в "ОПЗЖ". Имейте в виду, что Россия сейчас будет еще и такой проект нам предлагать", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что когда речь идет о женщинах, то "совсем другое представление, совсем другое отношение, уважение". "На сегодняшний день мы в ближайшее время можем дождаться такого момента", - заметил Данилов.

Он добавил, что вопрос внутренней дестабилизации в Украине – это вопрос номер один для России. В частности, по словам секретаря СНБО, может подниматься языковой вопрос.

"Сейчас у них выбраны уже спикеры, они очень мощно сейчас работают... процесс уже запущен. Но я хочу сказать, что наш мудрый народ точно на это вестись не будет", - сказал Данилов.

Российские кампании по дезинформации

Ранее пресс-служба ДТЭК заявила, что враг с помощью искусственного интеллекта создает десятки различных псевдо телевизионных сюжетов якобы от украинских телеканалов, в которых речь идет о якобы уже введенных графиках отключений по всей стране.

Отмечается, что это информационная атака российских оккупантов с целью дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и распространять панику.

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