Снаряд попал в нефтебазу в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб дизельного топлива.

В Чернигове на территории ГП "Комбинат Астра" во время обстрела оккупантов произошло попадание снаряда в нефтебазу.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в соцсети. Там сообщили, что около 08:10 по ул. Чудинова снаряд попал в нефтебазу в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного топлива.

Сейчас черный дым от пожара виден по всему городу.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.

От ГСЧС к тушению пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.