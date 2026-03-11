Украина сделала прорыв в производстве дронов, независимых от Китая, - NYT

Украина локализовала ключевые технологии и обеспечила собственное производство для поддержки фронта и международных контрактов.

Украина достигла значительного прогресса в производстве боевых беспилотников, способных работать без китайских компонентов. Это стало возможным благодаря локализации производства ключевых плат и деталей, которые ранее импортировались из Китая, и позволяет стране уменьшить зависимость от внешних поставщиков в критический для обороны период, пишет The New York Times.

В подвальных мастерских украинских компаний десятки инженеров и техников работают над печатными платами и компонентами для небольших ударных дронов. Год назад большинство таких плат не производились в Украине, и страна была вынуждена полагаться на китайские детали.

По словам Роберта Бровди, командующего Войсками беспилотных систем Украины, сейчас дроны обеспечивают более 90% потерь российских сил на фронте, а локализация производства позволяет продолжать их выпуск даже в случае прекращения поставок из Китая.

"Учитывая риски поставок компонентов из недружественного нам Китая, главная задача – производить их в Украине", – сказал Бровди. "Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло".

Китай все еще важен

Две украинские компании, в частности Defense Drones Tech Corporation, были выбраны для участия в программе Пентагона "доминирование беспилотников", которая предусматривает закупку тысяч недорогих ударных дронов. Большинство компонентов этих беспилотников производится в Украине, а европейские поставщики заполняют пробелы.

Несмотря на это, полный отказ от китайских деталей пока невозможен: батареи, карбон и некоторые другие материалы все еще импортируются, ведь Китай доминирует на мировом рынке таких компонентов.

Полковник Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента Украины, подчеркнул, что развитие собственного производства оружия уменьшает зависимость от внешних поставщиков и укрепляет позиции Украины в мирных переговорах.

"Если мы импортируем, это означает зависимость, а любая зависимость означает ослабление позиции", – сказал он.

По словам Гната Буякина, основателя Defense Drones, выбор производить дроны без китайских компонентов был осознанным и сложным, но позволяет Украине получить критический опыт в технологической войне и гарантировать непрерывность производства во время боевых действий.

"Страну спасли дроны стоимостью 500 долларов", – сказал Буякин, имея в виду начало войны в 2022 году, когда Украина была в значительно более невыгодном положении по сравнению с Россией по количеству личного состава и боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины получили ударный квадрокоптер "Пташка" украинского производства с рекордной дальностью поражения целей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. В частности, он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

