Россияне разрабатывают дроны на базе ИИ для ударов по украинским городам, - военный

Оккупанты не собираются останавливаться в развитии средств для совершения убийств.

Российские захватчики пытаются создавать все более высокотехнологичные ударные дроны. В частности, уделяется внимание развитию дронов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил заместитель командующего беспилотными системами ПВО полковник Юрий Черевашенко в видео, обнародованном Воздушными силами ВСУ в Youtube.

"Мы стараемся уничтожать воздушные цели как можно дальше от городов, чтобы уберечь большую часть территории, большую часть населения и большую часть инфраструктуры. Мы начали это делать в прифронтовых районах. Однако противник продолжил массировать атаки, он применяет все больше и больше дронов, и эти дроны становятся все более опасными", - отметил Черевашенко.

Он отметил, что в сентябре 2022 года первые "Шахеды", которые были запущены россиянами на Киев, имели боевую часть весом 40 кг. Тогда это были примитивные дроны, которые летели по координатам.

При этом, сейчас Российская Федерация имеет только 14 типов боевых частей для своих ударных дронов.

"И мы уже понимаем, что это использование mesh-сетей, использование "Старлинков" на дронах, и дроны становятся управляемыми. Это несет большую угрозу для всего", - отметил полковник.

Он сообщил, что российские дроны, которые сегодня атакуют украинские города и объекты, - это "умные дроны".

"Они имеют признаки искусственного интеллекта. Они управляемы. Мы понимаем, что противник в онлайн-режиме видит объекты, которые поражает. Были случаи, когда не находя цель из-за погодных условий, они все равно продолжают искать хотя бы что-то, куда можно ударить, чтобы нанести какой-то ущерб", - подчеркнул Черевашенко.

По его словам, уже фиксировались случаи применения ударного дрона "Герань-5" по территории Украины.

"И это еще не конец. Они будут развивать эту индустрию", - сообщил Черевашенко.

Российские беспилотники - последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале украинские защитники впервые сбили редкий "шахедоподобный" дрон-камикадзе с искусственным интеллектом "Клин". Это первый известный случай уничтожения нового российского БПЛА, который был с помпой представлен всего 4 месяца назад.

Беспилотники и роботизированные системы стали ключевым фактором, определяющим ситуацию на поле боя и в целом во всей российско-украинской войне. На фоне этого Forbes написал, что война в Украине становится все более невероятной.

