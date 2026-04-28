Россия увеличила морской экспорт сырой нефти, – Bloomberg

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта Москвы выросла до 2,35 миллиарда долларов.

Россия увеличила морские поставки нефти до самого высокого уровня за более чем месяц, поскольку влияние предыдущих ударов украинских беспилотников по экспортным объектам страны ослабло.

Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, четырехнедельные потоки сырой нефти из российских портов выросли до 3,52 миллиона баррелей в день за период до 26 апреля. Это самый высокий показатель за чуть более месяца и примерно на 350 000 баррелей в день больше, чем на прошлой неделе. Поставки за последнюю неделю немного выросли до 3,79 миллиона баррелей в день, что является новым максимумом за период с 22 марта.

Отмечается, что рост потоков увеличил количество российской нефти в море, но большая часть этой сырой нефти сейчас находится в транзите, а не плавает на простаивающих судах. Грузы, загружаемые в Тихом океане, проводят в море дольше, причем в последние недели их больше направляется в Индию.

По крайней мере 10 грузов ESPO, погруженных в апреле, направляются в Индию, по сравнению с всего тремя в феврале, до начала войны в Иране. Эти рейсы длятся в среднем около трех недель, по сравнению с четырьмя днями до Китая.

В результате объем российской нефти в море вырос примерно до 114 миллионов баррелей в неделю по сравнению с примерно 100 миллионами баррелей двумя неделями ранее, но объем на судах, простаивающих более недели, упал ниже 5 миллионов баррелей.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 26 апреля 36 танкеров погрузили 26,56 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 26,47 миллиона баррелей на 35 судах предыдущей недели.

В среднесуточном выражении поставки за неделю до 26 апреля выросли до 3,79 миллиона баррелей в день с пересмотренных 3,78 миллиона на предыдущей неделе.

Увеличение суммарных потоков из балтийских портов Приморска и Усть-Луги, а также из Новороссийска в Черном море более чем компенсировало падение перевозок из Мурманска в Арктике.

"В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта из Москвы выросла до 2,35 миллиарда долларов в неделю за 28 дней до 26 апреля с пересмотренных 2,14 миллиарда долларов за период до 19 апреля, при этом небольшое падение цен на нефть Urals было компенсировано скачком потоков", – говорится в материале.

Санкции США в отношении нефти из РФ

Как сообщал УНИАН, США не планируют продлевать исключения, позволяющие покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти в море полностью исключено, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Заявления Бессента прозвучали на фоне обеспокоенности на мировых энергетических рынках войной США против Ирана, а также из-за закрытия Ормузского пролива.

В марте США освободили страны от обязательств в отношении российской нефти и нефтепродуктов с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на сырую нефть выросли выше $100 за баррель.

