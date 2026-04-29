Несмотря на санкции Запада, Россия наращивает 'теневой флот', – Bloomberg

По меньшей мере 16 танкеров перевозили сжиженный газ с российских объектов, на которые наложены санкции.

Четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа, которые недавно сменили флаг на российский и могут принадлежать к "теневому флоту", вероятно, направляются в Арктику. Россия может использовать эти танкеры для расширения экспорта сжиженного газа из проектов, на которые наложены санкции США, сообщает Bloomberg.

Согласно данным системы отслеживания судов, танкеры – "Космос", "Луч", "Орион" и "Меркурий" – движутся на север по Атлантическому океану, причем один из них направляется в Мурманск. Журналисты отмечают, что этот порт расположен вблизи плавучего газохранилища "Саам", где хранится сжиженный газ из проекта "Арктик СПГ 2", находящегося под санкциями США.

Согласно данным базы данных судов Equasis, танкеры сменили флаг на российский в марте и апреле после предыдущей смены владельца. Ранее они принадлежали компании Oman Ship Management Co. или ее дочерним предприятиям.

Bloomberg отмечает, что эти танкеры потенциально могут принадлежать к "теневому флоту". Издание обращает внимание, что суда старше типовых танкеров для перевозки СПГ, которые до сих пор находятся в эксплуатации, и недавно были переданы малоизвестным компаниям через непрозрачных посредников. Согласно анализу агентства Bloomberg, по меньшей мере 16 танкеров перевозили СПГ из российских проектов, находящихся под санкциями.

Танкеры "теневого флота" уже не впервые меняют флаг на российский, вероятно, пытаясь получить защиту в России. Экипаж нефтяного танкера "Белла 1", который убегал от американских сил в Атлантическом океане, нарисовал российский флаг на борту судна. Впрочем, это не спасло судно от задержания американскими военными.

Несмотря на это и санкции Евросоюза, РФ продолжает активно использовать "теневой флот" для экспорта энергоносителей, хотя стоимость перевозки существенно выросла. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новые меры против российского "теневого флота".

