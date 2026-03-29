Дальнобойные дроны снова поразили ключевой балтийский порт России: в СБУ раскрыли детали

В ночь на 29 марта беспилотники СБУ во второй раз за неделю нанесли удар по российскому нефтетерминалу в порту "Усть-Луга" на Балтике.

Об этом заявила пресс-служба СБУ. Отмечается, что ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) успешно нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Речь идет о том, что это ключевой российский морской порт на Балтике – через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов теневого флота России.

Как отметил и. о. главы СБУ, генерал-майор Евгений Хмара, украинская спецслужба совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага.

"Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет РФ средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", – подчеркнул Хмара.

В результате сегодняшней атаки, по данным СБУ, зафиксированы серьезные повреждения и пожар.

В спецслужбе напоминают, что СБУ уже четыре раза за последнюю неделю успешно поразила нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море. Предыдущие операции прошли в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС, ГПСУ и СЗР. Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили "хлопок" на еще одном важном экспортном нефтяном хабе РФ на Балтийском море – в порту "Приморск". В результате этих ударов зафиксированы пожары и повреждения ряда цистерн.

Как сообщал УНИАН, в марте дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ также поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в одноименном населенном пункте Краснодарского края РФ. Речь шла о том, что Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России – там находится крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике топлива и нефтепродуктов страны-агрессора. На объекте зафиксирован масштабный пожар, предполагалось, что загорелись резервуары с топливом.

Вас также могут заинтересовать новости: