Ужасная атака на Днепр: разрушены дома, много раненых, среди них ребенок (фото, видео)

На данный момент известно о 14 пострадавших.

Россияне в течение всей сегодняшней ночи атаковали Днепр, в городе повреждены дома, очень много раненых.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, по состоянию на утро известно о пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр.

"Среди них – 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно", – добавил он.

Также госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести.

Ранее Ганжа сообщал, что четверо раненых в результате атаки – женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина.

Также в городе многочисленные разрушения – повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин. Частично разрушен 4-этажный жилой дом.

Также россияне обстреливали и Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, пострадала транспортная инфраструктура – в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.

Зафиксировано попадание в Немишлянском районе, повреждены частные дома. Также один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Днепр. В разных районах города вспыхнули пожары, известно о семи пострадавших, двое из них – дети.

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами. Погибли, по предварительным данным, два человека, 15 получили ранения.

