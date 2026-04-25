Ужасная атака на Днепр: разрушены дома, много раненых, среди них ребенок (фото, видео)

Россияне в течение всей сегодняшней ночи атаковали Днепр, в городе повреждены дома, очень много раненых.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, по состоянию на утро известно о пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр.
"Среди них – 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно", – добавил он.
Также госпитализированы девять человек. Все в состоянии средней тяжести.
Ранее Ганжа сообщал, что четверо раненых в результате атаки – женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина.
Также в городе многочисленные разрушения – повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин. Частично разрушен 4-этажный жилой дом.
Также россияне обстреливали и Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, пострадала транспортная инфраструктура – в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.
Зафиксировано попадание в Немишлянском районе, повреждены частные дома. Также один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе.
