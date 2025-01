Генерал рассказал, почему российским оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ и серьезно продвинуться вглубь украинской территории.

Утверждения о том, что "Украина не может победить" наступления россиян не являются достоверными.

Такое мнение выразилоенный эксперт, генерал и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. "Дело в том, что они еле движутся", - сказал Ходжес о продвижении российских сил.

Ходжес напомнил, что РФ "имеет проблемы с живой силой" из-за существенных потерь на поле боя, и пытается привлечением более 10 тыс. северокорейцев как-то это исправить.

Он признался в том, что ранее считал будто бы потери заставят власти РФ остановиться... и был удивлен, что они готовы смириться с таким количеством убитых и раненых собственных солдат.

Генерал также заявил, что не видит возможности для российского прорыва "в стиле их дедов" во времена Второй мировой войны, поскольку у них нет мощных тренированных формирований и воздушного прикрытия, что помогло бы прорвать украинскую оборону и зайти на 30-60 км в тыл украинских защитников "так, как делали бы их деды против немецкого Вермахта" в 1943-45 годах.

"У России нет мощностей, чтобы победить украинские силы, а ее единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся", - констатировал генерал. Он добавил, что руководство РФ надеется лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины, что США, Великобритания и другие просто скажут: "достаточно, Украина, вам придется принять какой-то результат переговоров, и давайте покончим с этим", именно на это рассчитывает Путин.

Ходжес заявил, что следует отдать должное Генштабу ВСУ: "Мы никогда точно не знали, каковы их цели, и мы не имеем права это знать, поэтому можем только догадываться о том, каковы их цели для этой [Курской] операции".

В Курской операции, по его словам, территория не является главной целью. Главное - это эффект, который создает сам факт захвата российских населенных пунктов ВСУ.

Ходжес о войне в Украине

Вооруженные силы РФ уже больше года проводят наступательные операции на нескольких участках фронта. Тем не менее продвижение оккупантов трудно назвать успешным, заявлял в конце 2024 года военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"От Авдеевки до Покровска 63 км. За год россияне не смогли продвинуться на 60 км вглубь украинской территории, даже несмотря на тяжелые потери... Это трудно назвать успешной наступательной операцией", - говорил огда он.

