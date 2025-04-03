Дата 3 апреля известна многими обычаями и народными приметами.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими народными обычаями. Мы рассказали, как счастливо провести этот день, чего нельзя делать и какой праздник 3 апреля наступает в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Никиты Мидикийского и иконы Богоматери "Неувядающий Цвет". По старому календарю верующие чествуют епископа Кирилла Катанского и патриарха Фому Константинопольского.

Ранее мы подробно писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан, и что строго запрещено делать.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились 3 апреля художник Леонид Пастернак, экономист Василий Иванис, писатель Олесь Гончар, правозащитник Федор Бурчак, боксер Иван Сенай.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 3 апреля праздник День рождения мобильного телефона. В этот день 1973 года был представлен первый мобильник, похожий на современные. Его изобрел инженер Мартин Купер из компании Motorola. Первый аппарат весил 1 килограмм и работал всего 30 минут на одном заряде.

Другие известные сегодня праздники мира - День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода, Всемирный день вечеринки, День детской йоги, Международный день рекрутера, День водных животных.

Из мировых знаменитостей родились в этот день писатель Ирвинг Вашингтон, архитектор Анри ван де Вальде, актеры Марлон Брандо и Эдди Мерфи, астронавт Вирджил Гриссом.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Никитин день. Наши предки в этот день чествовали водоемы, а также выкапывали и освящали колодцы. Для крепкого здоровья, по приметам, сегодня надо выпить воды из родника.

Женщине молятся иконе "Неувядающий Цвет", которая, по приметам, выполняет любые женские просьбы. В этот день рекомендуется читать молитву о семейном счастье, особенно девушкам, которые только недавно вышли замуж.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя нарушать Великий пост, участвовать в конфликтах, переедать и злоупотреблять спиртным и играть свадьбу. Также запрещено неуважительно обращаться с водой, например, плевать в колодец и выливать отходы в реку.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

если идет дождь, то весь апрель будет сырым;

запотели окна - похолоданию;

если уже расцвела ольха, то можно сажать редис и зелень;

светит солнце - к урожайному лету.

Погода 3 апреля принесет Украине небольшое потепление, но небо в большинстве областей будет скрыто за облаками.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 3 апреля отмечают Мартин, Никита и Феодосия.

По старому стилю в праздник 3 апреля поздравляют обладателей имен Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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