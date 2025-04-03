Сегодняшняя дата примечательна несколькими народными обычаями. Мы рассказали, как счастливо провести этот день, чего нельзя делать и какой праздник 3 апреля наступает в мире.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Никиты Мидикийского и иконы Богоматери "Неувядающий Цвет". По старому календарю верующие чествуют епископа Кирилла Катанского и патриарха Фому Константинопольского.
Ранее мы подробно писали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан, и что строго запрещено делать.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных праздников сегодня в Украине нет.
Из выдающихся украинцев родились 3 апреля художник Леонид Пастернак, экономист Василий Иванис, писатель Олесь Гончар, правозащитник Федор Бурчак, боксер Иван Сенай.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 3 апреля праздник День рождения мобильного телефона. В этот день 1973 года был представлен первый мобильник, похожий на современные. Его изобрел инженер Мартин Купер из компании Motorola. Первый аппарат весил 1 килограмм и работал всего 30 минут на одном заряде.
Другие известные сегодня праздники мира - День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода, Всемирный день вечеринки, День детской йоги, Международный день рекрутера, День водных животных.
Из мировых знаменитостей родились в этот день писатель Ирвинг Вашингтон, архитектор Анри ван де Вальде, актеры Марлон Брандо и Эдди Мерфи, астронавт Вирджил Гриссом.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названиями Никитин день. Наши предки в этот день чествовали водоемы, а также выкапывали и освящали колодцы. Для крепкого здоровья, по приметам, сегодня надо выпить воды из родника.
Женщине молятся иконе "Неувядающий Цвет", которая, по приметам, выполняет любые женские просьбы. В этот день рекомендуется читать молитву о семейном счастье, особенно девушкам, которые только недавно вышли замуж.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя нарушать Великий пост, участвовать в конфликтах, переедать и злоупотреблять спиртным и играть свадьбу. Также запрещено неуважительно обращаться с водой, например, плевать в колодец и выливать отходы в реку.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- если идет дождь, то весь апрель будет сырым;
- запотели окна - похолоданию;
- если уже расцвела ольха, то можно сажать редис и зелень;
- светит солнце - к урожайному лету.
Погода 3 апреля принесет Украине небольшое потепление, но небо в большинстве областей будет скрыто за облаками.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю День ангела 3 апреля отмечают Мартин, Никита и Феодосия.
По старому стилю в праздник 3 апреля поздравляют обладателей имен Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.