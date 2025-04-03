В украинский прокат фильм выйдет 5 июня 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер приключенческого экшена "Каратэ Кид: Легенды" (Karate Kid: Legends), одну из главных ролей в котором исполнил легендарный гонконгский актер, каскадер и мастер боевых искусств Джеки Чан (франшиза "Час пик", "Полицейская история", "Разборки в Бронксе").

По сюжету фильма, после семейной трагедии юный мастер кунг-фу Ли Фан вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк вместе с матерью. Ли пытается оставить прошлое позади и найти свое место среди новых одноклассников. Но, хотя он не хочет драться, неприятности преследуют его повсюду. Когда новому другу нужна его помощь, Ли участвует в соревнованиях по каратэ – но одного мастерства недостаточно для победы. Учитель Ли, мистер Хан, обращается за помощью к настоящему Карате Киду – Даниэлю ЛаРуссо. Поэтому Ли открывает для себя новый подход к бою, объединяя два стиля в один для решающего поединка в мире боевых искусств.

К своим ролям в новой ленте вернулись две легенды франшизы о боевых искусствах "Каратэ Кид" – так, Ральф Мачио, который сам был "Малышом-каратистом" Даниэлем ЛаРуссо в первом фильме франшизы 1984 года, а затем повторил эту роль еще в двух фильмах (1986 и 1989 годы), теперь уже будет в роли наставника нового бойца. Собственно, эту роль он уже примерил на себя в сериале "Кобра Кай", который был своеобразным перезапуском франшизы и выходил на Netflix в 2018-2025 годах. Собственно, события нового фильма происходят после финала сериала.

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Между тем, уже упомянутый выше Джеки Чан повторил роль мистера Хана из пятого фильма франшизы "Каратэ Кид", вышедшего на экраны в 2010 году.

В то же время роль Ли Фана досталась рожденному в Китае американскому актеру Бену Вану, который стал известен благодаря главной роли в фэнтези-сериале "Американец китайского происхождения" (2023).

Также одну из ролей в фильме сыграл канадский актер Джошуа Джексон, наиболее известный по сериалам "Бухта Доусона" и "Грань".

Режиссером нового "Каратэ Кида" выступил Джонатан Энтвистл, который до этого был шоураннером хитовых сериалов Netflix "Конец е***ого мира" (2017-2019) и "Мне это не нравится" (2020).

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 5 июня 2025 года.

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