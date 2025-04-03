Питаются эти птицы преимущественно насекомыми и их личинками.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели краснокнижные кулики-длинноноги. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Кулики-долгоноги - Himantopus himantopus вчера прилетели из далекой Африки в Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Птицы занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране. Берегите птиц", - подчеркнул ученый.

Он обнародовал видео, на котором кулики, ходящие по мелководью в поиске пищи. Очевидно краснокнижные птицы попали в фотоловушку.

Кулик-долгоног чернокрылый - прибрежная птица отряда сивкообразных. Единственный вид рода в Украине, представленный номинативным подвидом. Это довольно крупный кулик (размером с голубя), с непропорционально длинными ногами и длинным прямым острым клювом. Издает громкий свист "гоит" или "троит".

Весенняя миграция происходит в апреле-мае. Эта птица заселяет побережья морей, прибрежные острова, полузатопленные островки, долины рек, кочковатые болота, мелководные пресные и солоноватые озера, отстойники, рыборазводные пруды. Гнездится у уреза воды или на расстоянии до 100 м вглубь водоема, отдельными парами и колониями, иногда вместе с крачками. Птенцы становятся на крылья на 30-35 день. Питаются эти удивительные птицы преимущественно насекомыми и их личинками.

Кулик-долгоножек чернокрылый включен в списки Боннской и Бернской конвенций, соглашения AEWA. Внесён в Красную книгу Украины (статус - уязвимый).

Другие "гости" заповедника "Тузловские лиманы"

Ранее в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление редких птиц - сапожников. Они очень пострадали из-за войны в связи с бомбардировкой любимых ими водно-болотных угодий в парке. Сапожник синеногий включен в Красную книгу Украины, в Боннскую и Бернскую конвенции.

Также в заповеднике видели ольшанку, которая считается национальным символом Великобритании. Это небольшая лесная птица, которая находится под охраной Бернской конвенции. В Великобритании ольшанка ассоциируется с Рождеством, поэтому ее часто изображают на рождественских открытках.

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