Отмечается, что под удар попадут многие страны.

Пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, ударят по всем странам. Многие государства столкнуться с экономическим спадом.

"Это переломный момент не только для экономики США, но и для мировой экономики. Многие страны, вероятно, окажутся в состоянии рецессии", - цитирует Олу Сонола, глава отдела экономических исследований США в Fitch Ratings, издание Business Insider.

Заявление эксперта прозвучало после того, как Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 49% на импорт из всех стран, применившие пошлины на американские товары.

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По его словам, если эти пошлины сохранятся в течение длительного периода времени, то все прогнозы можно выбросить.

Торговая война Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на машины начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность.

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