Кремлю стоит осознать, что игнорирование Трампа может привести к сокрушительным последствиям, отмечает эксперт.

Россия медлит с прекращением огня, предложенным США, и одновременно начинает масштабный призыв. Несмотря на обещания не отправлять новобранцев в Украину, это вызывает сомнения. На военном и экономическом фронтах ситуация для диктатора Владимира Путина ухудшается, пишет экс-офицер британской армии Тим Коллинз в колонке для The Telegraph.

Российская армия применяет тактику "пушечного мяса", используя переоборудованные гражданские машины. Украинские удары достигли российских аэродромов, уничтожая самолеты и ПВО. В самой Москве происходят загадочные атаки, в частности уничтожение президентского лимузина, что свидетельствует либо об эффективной украинской диверсии, либо о внутреннем недовольстве.

Союзники Путина заняты собственными проблемами. Китай сосредоточен на Тайване, Лукашенко на удержании власти в Беларуси, Северная Корея не оправдала ожиданий, а Иран может готовить атаку на базу США/Великой Британии в Диего-Гарсия.

Видео дня

После неудачной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ситуация для Украины казалась сложной. Однако, если Путин разочарует Трампа, это может привести к возобновлению поставок оружия и более жестким санкциям. Конгрессмен Линдси Грэм назвал возможные меры "разрушающими кости". Санкции могут распространиться не только на Россию, но и на ее торговых партнеров.

Возможно возобновление поставок HIMARS и ATACMS, которые эффективно уничтожают дорогие российские системы ПВО. Украинский высокопоставленный источник сообщает:

"У нас больше целей, чем пуль".

Систематическое уничтожение С-300 и С-400 может заставить Россию искать мира до июня из-за истощения ее резервов. Жесткие санкции сделают невозможным их замену.

Если Белый дом примет такое решение, это изменит динамику войны. Трамп решительно настроен завершить конфликт быстро. Его разочарование может стать серьезной проблемой для Путина, которому стоит это учесть.

США и Россия - новости

Ранее Трамп не включил Россию в список пошлин. В то же время, согласно информационному бюллетеню, выпущенному Белым домом, Украина была обложена 10-процентным сбором.

В то же время президент США выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив, что он "разозлился" на Путина, и поднял вопрос о возможности введения санкций против тех, кто покупает российскую нефть.

Также спецпосланник президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Украина и Россия сейчас близки к тому, чтобы добиться полного прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости: