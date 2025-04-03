Российские войска пытаются перерезать логистическое снабжение для Сил обороны Украины в Белгородской области.

Российской армии до сих пор не удается остановить наступление Вооруженных сил Украины в Белгородской области РФ. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире Радио NV.

Эксперт отмечает, что официальной информации о ситуации в Белгородской области РФ вообще нет.

"Но, судя по неофициальной информации, которая циркулирует в околовоенных кругах, то ситуация для россиян там аховая. Они до сих пор не могут остановить наступление, которое продолжается. Несколько населенных пунктов уже находятся под контролем украинской армии", - отметил Жирохов.

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В то же время он отмечает. что эти населенные пункты не такие большие, если сравнивать, например, с Суджей на Курщине.

"Тот район малонаселенный. Там нет крупных населенных пунктов, по крайней мере на том рубеже, где сейчас примерно находятся наши военные", - добавил эксперт.

При этом, по имеющимся данным, россияне прибегли к таким неординарным действиям как использование управляемых авиационных бомб на Белгородщине с целью остановить логистику для украинской группировки. Но, насколько можно перерезать логистическое снабжение ВСУ в том районе, является открытым вопросом.

"Потому что там есть еще несколько логистических дорог, о которых пока никто не говорит, и об их обстрелах я информации не имею", - сказал Жирохов.

ВСУ в Белгородской области - новости

Как сообщал УНИАН, примерно с середины марта появляются сообщения о действиях ВСУ в Белгородской области России. Несмотря на утверждения Кремля, что якобы наступление ВСУ было отбито, продвижение украинских сил продолжается. Официально Генеральный штаб ВСУ и представители украинского сектора обороны и безопасности это не комментируют.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, россиянам придется откуда-то перебрасывать в Белгородскую область дополнительные подразделения для сдерживания украинского наступления. Проще всего эту переброску можно сделать из Курщины. Это может помочь ВСУ помешать российскому наступлению на город Сумы.

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