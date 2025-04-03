Президент США увидел угрозу для страны в торговой политике торговых партнеров.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность. Соответствующая информация обнародована на сайте Белого дома.

"Основные условия, включая отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, различные тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США, которая подавляет внутреннюю заработную плату и потребление, о чем свидетельствует большой и постоянный ежегодный дефицит торговли товарами США, представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике", - говорится в документе.

Отмечается, что источник угрозы для США находится преимущественно за пределами страны, "во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах мировой торговой системы". Трамп заявил, что объявляет чрезвычайное положение в США в связи с этой угрозой.

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По данным CNN, США импортировали товаров на 1,2 триллиона долларов больше, чем экспортировали в 2024 году, что является рекордом.

При этом экономисты отметили, что разрыв торговли товарами не отражает всей картины экономического взаимодействия США с торговыми партнерами. Например, в прошлом году Америка экспортировала услуг на 1,1 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за всю историю.

Также торговый дефицит компенсируется экспортом капитала и финансовыми счетами, которые включают операции с иностранными активами и прощение международных долгов.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на машины начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США.

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