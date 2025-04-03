Туман испарения наблюдали на полях Днепропетровской области.

Необычное весеннее явление, когда над землей поднимается пар, заметили на Днепропетровщине. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Волшебное весеннее явление парения земли, на самом деле имеет точное научное объяснение и определение - это туман испарения", - говорят синоптики.

Они объяснили, что туманы испарения - это пары с более теплой поверхности, которые испаряются в холодный воздух над водоемами и влажными участками суши.

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