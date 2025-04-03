Дмитрий Петровский

В Минэкономики отметили, что введенная США 10% пошлина на украинский экспорт не является критической.

Введенная США пошлина в 10% на украинский экспорт не нанесет значительных убытков Украине, поскольку доля экспорта в США незначительна. Однако глобальная торговая война может серьезно ударить по экономикам ключевых партнеров, в частности ЕС, что может уменьшить их поддержку для Украины.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я бы, несмотря на различные противоречивые прогнозы, на позитивы бы не рассчитывал. Бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 млрд. долл или 2% всего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально", - отметил Гетманцев.

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Однако, по его словам, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам украинских партнеров, прежде всего ЕС.

"Они будут замедляться. Следовательно генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", - отметил Гетманцев.

В свою очередь, министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что введенная США 10% пошлина на украинский экспорт не является критической. Кроме того, Украина имеет возможность договориться о лучших условиях, поскольку США открыты к переговорам.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", - отметила Свириденко.

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По ее словам, Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов продукции - на сумму более 1 млн долл.

"Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - добавила министр.

Новые пошлины Трампа - главные новости

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами. По словам Трампа, соответствующие пошлины приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

Новая пошлина для Украины составит 10%, что является минимальной базовой ставкой. При этом России в списке нет. Также от взаимных пошлин освобождены Канада и Мексика. Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что по Украине не сильно ударит введение новых пошлин президента США Дональда Трампа, которые он объявил против всего мира. По его словам, украинский экспорт в США "не дотягивает" до миллиарда долларов. Нет даже 2% от всего украинского экспорта.

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