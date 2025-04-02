В четверг, 3 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. Дожди местами еще продолжатся, но их станет меньше, а солнечных прояснений больше. На западе и севере, где в последние дни похолодало, станет гораздо теплее. Благодаря этому контрасты температуры по стране сгладятся. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°.
- В Луцке будет ясно, ночью +4°, днем +15°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +4°, днем +15°.
- В Тернополе 3 апреля ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью +6°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+14°, практически безоблачно.
- В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +15°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +13°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°.
- В Одессе 3 апреля - пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +16°, ясно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, +8°...+11°, дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.
3 апреля - праздник, приметы погоды
3 апреля - день Кирилла. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.