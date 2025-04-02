Осадков станет меньше, а на севере и западе потеплеет.

В четверг, 3 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. Дожди местами еще продолжатся, но их станет меньше, а солнечных прояснений больше. На западе и севере, где в последние дни похолодало, станет гораздо теплее. Благодаря этому контрасты температуры по стране сгладятся. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке будет ясно, ночью +4°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +4°, днем +15°.

В Тернополе 3 апреля ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью +6°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +10°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +15°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +13°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°.

В Одессе 3 апреля - пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +16°, ясно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +8°...+11°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

3 апреля - праздник, приметы погоды

3 апреля - день Кирилла. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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