Уже в четверг правительство страны инициирует процедуру выхода из органа.

Венгрия планирует выйти из состава членов Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом заявил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш, передает Telex.

По его словам, правительство инициирует процедуру выхода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

Гуяш отметил, что Международный уголовный суд "был почетной инициативой", однако сейчас обвинения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху являются самым печальным примером того, что суд превратился в политический орган. Политик подчеркнул, что правительство Венгрии считает это неприемлемым, поэтому решило не участвовать в работе МУС.

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"Правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Кармелите. Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года, после того, как МУС выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в преднамеренном голодании в секторе Газа", - напомнили в Telex.

Еще тогда правительство Венгрии заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным.

Визит Нетаньяху в Венгрию - что известно

Как писал УНИАН, 3 апреля премьер-министр Израиля приехал с визитом в Венгрию, несмотря на ордер МУС на арест. Глава Минобороны Венгрии встретил израильского премьера в аэропорту Будапешта. В страну он приехал вместе со своей женой Сарой.

Также известно, что Нетаньяху должен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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