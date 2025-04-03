Уолтц создал в Signal 20 чатов для кризисных ситуаций, в том числе об Украине, - Politico

Мессенджер Signal официально разрешен на правительственных устройствах и использовался как в администрации Байдена, так и Трампа.

Команда Майка Уолтца создала более 20 групповых чатов в Signal для кризисных ситуаций по всему миру, что свидетельствует о широком использовании этого приложения администрацией Трампа для координации вопросов национальной безопасности, пишет Politico.

По данным четырех человек, которые были добавлены в эти чаты, их использовали для обсуждения вопросов, в частности по Украине, Китаю, Газе, Африке и Европе. Двое из них заявили, что лично участвовали в не менее 20 таких группах или имеют информацию об их существовании. Все четыре человека подтвердили, что в чатах обсуждали конфиденциальную информацию.

"Было обычным явлением проводить чаты на любую тему национальной безопасности", - отметил один из участников, добавив, что в обсуждениях участвовали даже члены Кабинета министров и высокопоставленные чиновники.

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Эксперты предупреждают, что такая практика может нарушать нормы по защите национальной безопасности и законы о сохранении правительственных документов. Если сообщения автоматически удаляются, это затрудняет контроль и сохранение официальной информации.

Представитель Совета нацбезопасности (NSC) Брайан Хьюз заявил, что Signal разрешен на правительственных устройствах и используется как в администрации Байдена, так и Трампа.

"Это один из одобренных методов общения, но не основной", - отметил он, подчеркнув обязательность сохранения сообщений.

Он также опроверг утверждения о передаче секретных данных:

"Любые заявления об использовании секретной информации на 100 процентов не соответствуют действительности".

Скандалы вокруг Уолтца и сливов секретной информации

Команда Уолтца оказалась под пристальным вниманием после того, как он случайно включил журналиста в групповой чат о военных ударах в Йемене. Это вызвало политический скандал и призывы к его увольнению.

Помимо Signal, Уолтца и его сотрудников также критиковали за использование личных учетных записей Gmail для правительственных коммуникаций. NSC подтвердил этот факт, но настаивал, что это соответствовало требованиям по сохранению документов, и что секретная информация не передавалась по незащищенным каналам.

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей инициировали расследование, пригласив членов группового чата Signal на слушания в Конгресс. Представитель Джерри Коннолли заявил, что использование незащищенных платформ "вызывает глубокое беспокойство" из-за риска утечки секретных материалов.

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