Певица Slavia сообщила о своей беременности в новом клипе.

Бывшая жена Дзидзьо, он же Михаил Хома - певица Slavia - объявила о кардинальных изменениях в личной жизни. Исполнительница объявила, что совсем скоро впервые станет мамой.

Радостную новость артистка, настоящее имя которой Ярослава Хома, сообщила в своем новом клипе к композиции "Дівка з перцем". Сейчас исполнительница активно развивает свою сольную карьеру, против, которой кстати, был ее бывший. Экс-супруги после развода не комментировали свою личную жизнь, об их новых отношениях не было ничего известно.

В прошлом году певица лишь делилась, что она получает довольно много внимания от мужчин, однако своего возможного избранника не раскрывала. Сейчас неожиданно она объявила, что беременна первенцем.

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Сделать она это решила интересным способом. В ее соцсетях нет ни одного намека на новый статус женщины. В новом клипе также сложно заметить, что в Ярославе что-то изменилось, но на последнем кадре, на котором звезда показалась в красном платье, она продемонстрировала свой округлый животик. Знаменитость держалась руками за него, чем подтвердила, что она готовится стать мамой.

К слову, как указано в подписи к новому музыкальному ролику, Slavia в песне поет о суперсиле украинок. Она отмечает, что не позволит играть мужчинам со своими чувствами и указывает, что новым треком описывает новый этап своей жизни, вероятно, речь идет о предстоящем пополнении в семье. Сейчас срок беременности и пол будущего ребенка неизвестен.

Отметим, что Хома вышла замуж за Дзидзьо в 2013 году. Пара состояла в отношениях 20 лет, из которых восемь - в браке. Однако в 2021 году они объявили о своем разводе. Решение о разрыве было общим.

Сам Михаил причину расставания в свое время сформулировал так: "Женился треугольник на квадрате, и они себе придумали идеальную круглую дверь домой".

Ярослава признавалась, что очень хотела, чтобы в их с бывшим браке были дети, и артисты даже придумали имя для первенца, но мужчина к отцовству не был готов. Не поддерживал Дзидзьо и стремлений певицы развивать свою карьеру. Однако сейчас экс-супруги остаются в хороших отношениях. Они время от времени общаются и поддерживают друг друга на важных событиях.

Напомним, ранее Slavia высказалась об отказе Дзидзьо от псевдонима. Она считает, что образ веселого бородача не позволял Михаилу раскрыться. Ранее его не воспринимали серьезно, а его репертуар не позволял ему продемонстрировать свои вокальные данные.

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