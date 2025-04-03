Глава Пентагона впервые проигнорирует 'Рамштайн', - Defense News

Министр обороны США Пит Хегсет впервые не посетит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 11 апреля в Брюсселе, сообщает Defense News из источника в европейских и американских ведомствах.
По словам собеседников, Хегсет не планирует посещать встречу ни лично, ни онлайн. Это впервые, когда коалиция будет собираться без главы Пентагона.
Неизвестно, примут ли участие в заседании представители США на более низком уровне. Источники Defense News считают, что Пентагон не планирует отправлять в Брюссель высокопоставленных представителей.
В то же время для европейцев отсутствие министра обороны США является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Дональда Трампа к вооружению Украины.
В феврале Хегсет присутствовал на встрече "Рамштайн", но не возглавил ее впервые за 26 заседаний - председательствовала Великобритания.
Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, основал "Рамштайн" вскоре после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Единственный раз, когда он не посетил одну из встреч группы лично, было начало 2024 года. Тогда экс-министр восстанавливался от осложнений после лечения рака, но присоединился онлайн.
Заседание "Рамштайн" - последние новости
Как сообщал УНИАН, на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 11 февраля министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 год является критическим в войне Украины с Россией.
Он отметил, что украинцы продолжают бороться с огромным мужеством. По его словам, партнеры должны активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир. Он объявил о новом пакете помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) для поддержки украинских войск.