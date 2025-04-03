Глава Пентагона впервые проигнорирует 'Рамштайн', - Defense News

На прошлом заседании Хегсет присутствовал, но не возглавил встречу впервые за время существования формата.

Министр обороны США Пит Хегсет впервые не посетит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 11 апреля в Брюсселе, сообщает Defense News из источника в европейских и американских ведомствах.

По словам собеседников, Хегсет не планирует посещать встречу ни лично, ни онлайн. Это впервые, когда коалиция будет собираться без главы Пентагона.

Неизвестно, примут ли участие в заседании представители США на более низком уровне. Источники Defense News считают, что Пентагон не планирует отправлять в Брюссель высокопоставленных представителей.

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В то же время для европейцев отсутствие министра обороны США является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Дональда Трампа к вооружению Украины.

В феврале Хегсет присутствовал на встрече "Рамштайн", но не возглавил ее впервые за 26 заседаний - председательствовала Великобритания.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, основал "Рамштайн" вскоре после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Единственный раз, когда он не посетил одну из встреч группы лично, было начало 2024 года. Тогда экс-министр восстанавливался от осложнений после лечения рака, но присоединился онлайн.

Заседание "Рамштайн" - последние новости

Как сообщал УНИАН, на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 11 февраля министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 год является критическим в войне Украины с Россией.

Он отметил, что украинцы продолжают бороться с огромным мужеством. По его словам, партнеры должны активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир. Он объявил о новом пакете помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) для поддержки украинских войск.

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