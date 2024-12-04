Россияне тоже устают, отметил боец.

У России сейчас точно нет глобального потенциала, чтобы наступать на всех направлениях фронта в Украине. Уверенность в этом высказал офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник (позывной "Фаворит") в интервью Украинскому Радио.

"Есть понимание, что у них достаточно много человеческого ресурса. Но, как показывает практика, и мы видим, что они уже привлекают военнослужащих из других стран. Поэтому они тоже устают, и такого глобального потенциала, чтобы проводить наступательные действия по всем направлениям, у них сейчас точно нет. То есть, у них есть какие-то приоритетные направления, а на всех остальных они не могут постоянно наступать. Нет у них такого ресурса сегодня", - отметил боец.

По его словам, наступать одновременно везде не может и Украина.

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"Я думаю, что нужно просто выбирать приоритетные направления и постепенно, сантиметр за сантиметром возвращать наши территории… Постепенно, маленькими шажками".

Наступление России - актуальные новости

Напомним, глава Херсонской ОВА Прокудин в интервью FT предположил, что сейчас Россия готовит масштабное наступление на Херсон. По его словам, российские войска собрали "300 лодок для переправы через реку".

"Украинские чиновники подозревают, что нападение является частью плана России по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ускорению завоеваний на поле боя и подготовке к потенциальному продвижению через Днепр", - отмечали в FT.

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