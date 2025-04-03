Европа рассматривает использование систем управления и контроля и самолетов раннего предупреждения Альянса.

Согласно планам, разработанным коалицией западных союзников Киева, НАТО может сыграть ключевую роль в оказании помощи европейской миротворческой миссии в Украине.

Как сообщили Financial Times европейские чиновники, в соответствии с одним из предложений, при развертывании миротворческих сил в Украине будут использоваться командные и контрольные структуры НАТО. Согласно этому предложению, миротворцы также будут использовать общие возможности Альянса в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

При этом, по словам чиновников, это предложение является одним из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до заключения окончательного соглашения.

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При этом участие НАТО также рассматривается сторонниками создания сил безопасности как способ косвенно вовлечь США в эту деятельность и заручиться молчаливой поддержкой Вашингтона.

"Если мы собираемся развернуть силы и средства из десятков стран [на Украине], то НАТО - это единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать", - сказал один из чиновников.

По словам Бена Барри, старшего научного сотрудника по вопросам сухопутной войны Международного института стратегических исследований, Великобритания и Франция располагают средствами командования и управления для управления крупным многонациональным военным контингентом в Украине. Но, по его словам, "если вы сможете использовать активы и механизмы НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу".

"Без американских средств разведки и наблюдения они подвергались бы гораздо большему риску, а их способность обнаруживать угрозы снизилась бы", - говорит Барри.

У НАТО также есть собственный парк самолетов раннего предупреждения и наблюдения E-3 Awacs и самолетов-заправщиков, которые европейские военные хотели бы получить для длительной или крупномасштабной миссии в Украине.

Командные и контрольные структуры и другие активы НАТО могут быть использованы для миссий, не связанных с НАТО, включая миссии, проводимые ЕС. Но для этого необходимо единогласное одобрение членов альянса.

Миротворцы в Украине - новости

Как сообщал The Washington Post, европейские страны планируют отправить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить необходимое количество миротворческих войск и места их размещения. Они также проведут консультации с Украиной по вопросам усиления ее армии для защиты будущей линии фронта.

В то же время в The Wall Street Journal писали, что план Британии и Франции по миротворцам в Украине рушится без поддержки США. Отмечается, что Париж и Лондон пытаются расширить "коалицию желающих" без четких гарантий безопасности со стороны США.

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