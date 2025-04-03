Политик должен встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приехал с визитом в Венгрию сегодня, 3 апреля. Поездка политика состоялась, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что глава Минобороны Венгрии встретил израильского премьера в аэропорту Будапешта. В страну он приехал вместе со своей женой Сарой.

Известно, что Нетаньяху должен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Напомним, что Венгрия ратифицировала Римский статут МУС, поэтому должна выполнять его решения. Известно, что Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта, которых подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время конфликта с ХАМАС в секторе Газа.

Но Венгрия отказалась выполнять ордер МУС. В частности Орбан поддержал Нетаньяху, когда был выдан ордер и пригласил политика в Будапешт.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна расширяет военную операцию в секторе Газа.

"Операция "Сила и Меч" в секторе Газа расширяется - мы уничтожаем террористов и инфраструктуру террора, зачищаем территорию и берем под контроль большие районы, которые будут включены в зоны безопасности Государства Израиль", - подчеркнул он.

В то же время Financial Times написало, что Израиль готовит радикальный план захвата Газы. Согласно плану, несколько боевых дивизий ЦАХАЛ захватят Газу, а ее 2,2-миллионное население заставят переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

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