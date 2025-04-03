Министр финансов США заявил, что у страны есть преимущество в торговой войне.

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег другие страны от принятия немедленных мер в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины.

"Устройтесь поудобнее, сделайте глубокий вдох, не принимайте немедленных ответных мер", - заявил он в интервью Кейтлан Коллинз из CNN.

Он призвал подождать и "посмотреть к чему это приведет", поскольку, если будут приняты ответные меры, это приведет к эскалации торговой войны, в которой, по его словам, США будут иметь преимущество.

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"Торговая война зависит от страны. Но помните, что история торговли такова, что мы — страна с дефицитом. У страны с дефицитом есть преимущество. Они — страны с профицитом. Традиционно страны с профицитом всегда проигрывают в любой торговой эскалации", — сказал Бессент.

Бессент предупредил другие страны, что "делать что-либо необдуманно было бы неразумно".

Он также предположил, что пошлины могут быть не постоянными, и, по его мнению, администрация Трампа "подождет и посмотрит, как все будет развиваться".

Ранее Европейский союз, Китай, Япония, Южная Корея, Колумбия и Мексика заявили, что отреагируют на торговые действия Трампа, а председатель Комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал новые пошлины США "необоснованными, незаконными и несоразмерными".

Новые пошлины Трампа - что известно

Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - немного позже.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10, в этом списке есть также Украина.

Россия, КНДР и Беларусь в списке отсутствуют. Однако при этом Трамп обложил пошлинами практически безлюдные территории, такие как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом.

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