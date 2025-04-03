Более реалистичные временные рамки для миссии на Марс составляют около 2040 года.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании регулярно обещал привести человечество в космос и "установить американский флаг на планете Марс". На митинге в октябре он пообещал, что США "достигнут Марса" к концу его президентства в январе 2029 года. Как отмечают опрошенные Newsweek эксперты, шансы на то, что миссия Трампа и Илона Маска на Марс может осуществиться, действительно есть, но вот со сроками все не так радужно.

Ранее Маск заявил ведущему подкаста Джо Рогану, что SpaceX намерена запустить беспилотный космический аппарат для полета на Марс в конце 2026 года, чтобы совпасть со следующей орбитальной синхронизацией планеты с Землей. Если эти беспилотные миссии будут успешными, Маск хочет отправить астронавтов на Марс во время следующего стартового окна через 26 месяцев, где-то в декабре 2028 или январе 2029 года.

В то же время некоторые эксперты и астронавты утверждают, что график Маска выглядит чрезмерным и потенциально проблематичным. Деррик Питтс, главный астроном Института Франклина в Филадельфии, сказал, что есть "длинный список практических проблем", которые необходимо преодолеть перед успешной миссией на Марс.

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"Если вы начнете смотреть на практические вещи, то потребуется довольно много времени, чтобы это осуществить", — сказал Питтс Newsweek. "Может ли это произойти в этом десятилетии? Может, но с большим риском. Но если вы дадите мне три десятилетия, я смогу увидеть, как риск может снизиться до приемлемого уровня".

Каковы самые большие подводные камни при полете на Марс?

Решение проблемы радиации имеет первостепенное значение, сказал Питтс, поскольку на Марсе отсутствует магнитное поле, которое отклоняет опасные электромагнитные частицы, испускаемые Солнцем по всей Солнечной системе.

Огромное расстояние до Марса, который вращается в среднем на расстоянии 140 миллионов миль от Земли, также станет серьезной проблемой. Путешествие в один конец на Марс с использованием современных технологий движения занимает девять месяцев, а миссия туда и обратно, как ожидается, продлится примерно три года или дольше.

Также любое возможное пилотируемое путешествие на Марс должно включать в себя огромное количество еды или кислорода для многолетнего пребывания или методы создания этих ресурсов на планете с помощью импортного оборудования, сообщили эксперты Newsweek. Марс также можно было бы подготовить заранее, возможно, с использованием беспилотных ракет, роботов и 3D-принтеров, но это в значительной степени непроверенная технология. Другим возможным путем могла бы стать отправка ракеты с оборудованием на Марс каждые 26 месяцев во время ее максимального сближения с Землей, сказал Питтс.

Крис Импи, профессор астрономии в Университете Аризоны, охарактеризовал видение Маска о пилотируемой миссии на Марс уже в конце 2028 года как "маловероятное", сославшись на объем предварительных испытаний и модификаций, необходимых для безопасного выполнения такой задачи.

При этом астронавты, теоретически запущенные в окно, начинающееся в конце 2028 года, все равно не достигнут Марса до того, как Трамп покинет свой пост в январе 2029 года.

Более реалистичные временные рамки для миссии на Марс, по-видимому, составляют около 2040 года, сказал Импи, что относительно соответствует многодесятилетней оценке Питтса.

Маск планирует миссию на Марс

Руководитель SpaceX Илон Маск пообещал отправить Starship на Марс уже в конце следующего года – на ней полетит человекоподобный робот Optimus, который станет первым колонистом.

Если все пройдет успешно, то миссии с людьми начнутся уже в 2029 году. Хотя 2031 год кажется более вероятным.

В настоящий момент Starship активно тестируют на Земле – правда, последнее время не все идет гладко и корабли взрываются в ходе испытаний. Восьмой тестовый запуск Starship 6 марта завершился взрывом и падением обломков – почти так же, как и седьмой тестовый полет.

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