2 апреля Дональд Трамп назвал Днем освобождения Америки, начав торговые войны со всем миром (кроме РФ - потому что Кремлю новые пошлины не достались). Причем планировался он на 1 апреля, но Трамп передумал - потому что "в День дурака никто бы не поверил в то, что я говорю". Напрасно. Старт мировой торговой войны в День дурака - это было бы даже логично.

Интересен нюанс, что нарушение мировой торговли во все эпохи было катализатором "Конца Света". "No pressure", - как говорят те же американцы.

Речь не о том апокалипсисе, после которого останутся только "ядерный пепел", как у Медведева в голове, а о гибели цивилизации.

Но не (само)уничтожение человечества как такового. Даже в случае ядерной войны кто-то обязательно останется вместе с радтарганами, если верить Fallout...

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На самом деле, человечество уже не раз проходило через "Конец Света", когда исчезала известная глобальная цивилизация как таковая - исчезали государства и народы, менялись торговые связи, технологии (в сторону деградации, конечно) и др. Уровень деградации был разным, но мир в корне менял свой облик.

Как пример - Катастрофа бронзового века и падение Римской империи. В обоих случаях человечество настолько деградировало, что даже письменность приходилось "изобретать" почти заново, не говоря уже о ремеслах или культуре. Из более современных аналогий - Первая и, как ее продолжение, Вторая мировые войны. Мир до 1914-го и после 1945 года - это уже совсем другие реальности.

А одним из индикаторов "Конца света" во все эпохи как раз и был разрыв торговых связей в пределах известного цивилизованного мира. В целом "чек-лист Конца Света" в очень сокращенном варианте выглядит так:

- климатические изменения, которые влияют на экономику стран и континентов;

- экономические, финансовые и другие кризисы (пандемии и голод в том числе) как следствие экологических изменений, которые приводят к кризисам социальным;

- революции, бунты, перевороты, войны, переселение целых народов туда, где должно быть лучше, как следствие социально-экономических изменений и несоответствия старых форм управления новым реалиям;

- разрыв торговых связей и фрагментация мировой торговли, культуры, науки как следствие природных или рукотворных катаклизмов (мы находимся здесь);

- война всех против всех как кульминация всех кризисов и противоречий, "расчищающая" пространство под новое мироустройство и новую цивилизационную систему;

- новый прекрасный мир (который еще десятилетия или даже столетия будет восстанавливаться после "Конца Света").

Возьмем для примера Коллапс или Катастрофу бронзового века как наиболее показательный. Это было так давно (примерно 3200 лет назад), что мало кто из наших современников об этом вспоминает. А даже если и помнит, то думает что-то типа: "что взять с тех дикарей - сейчас мир другой". А зря. Потому что технологии и "декорации" меняются, но люди остаются людьми со всеми своими инстинктами и базовыми потребностями. Как остаются теми же и законы экономики.

Тогдашние цивилизации имели все признаки, собственно, цивилизации - развитые торговлю, технологии (для своего времени - пик эпохи бронзы), культуру, архитектуру и прочее. Они имели водопровод и канализацию. Вы удивитесь, но индикатором развитой цивилизации является не так культура, как обеспечение комфорта.

Потому что выживать, обеспечивать самые базовые потребности и рисовать на стенах пещер могут и самые отсталые дикари.

А вот построение водопровода и канализации требует знаний, технологий и самого понимания комфорта.

Показательно, что часть Москвы до сих пор живет без этих цивилизационных благ, не говоря уже о российской "глубинке". Но это другая история. Вавилоняне, ассирийцы, хетты, минойцы и те же древние египтяне имели вполне обеспеченный быт (пусть и не у всего населения), культуру, и общую глобальную экономику.

Именно торговля в пределах всего известного тогда мира от Британии и Северной Африки до Индии и Китая была "фундаментом" цивилизации, потому что позволяла распространять не только товары, но и знания и новации.

Вавилонская знать пользовались бронзовыми ножами, сделанными из кипрской меди и афганского олова, греческое вино с индийскими пряностями пили из египетских кубков, произведенных из африканского золота. И все это в нарядах из китайских шелков и шерсти от кавказских пастухов, доставленное на кораблях из ливанских кедров.

Под вино или пиво, которое они "пили" через специальные соломинки, они обсуждали мировую политику, новости из глиняных "писем", арифметику и астрономию. И немножко - о магии и богах. Согласитесь, не такие они уж и дикари были.

Мир уже был глобализированным. А в основе всего была свободная торговля. Которая внезапно остановилась... И наступил "Конец Света" или Коллапс бронзового века. Когда почти все эти развитые государства исчезли, а те, что остались - деградировали. Полтысячелетия понадобилось на восстановление цивилизации, но уже в другой - железный век.

Что же произошло? Первопричиной был климат, а последствиями - разрыв торговых связей и совместное истребление друг друга. До этого Междуречье было не тем пустынным Ираком, который мы знаем сейчас, а зелеными равнинами. То же самое было в Египте с Нилом. Сахара, кстати, тоже была саванной. Благоприятные условия были и в индийских или китайских древних цивилизациях.

А те, кто не имел плодородных земель - как минойцы и впоследствии микенцы на Крите - формировали цивилизацию на пересечении торговых путей, из чего и богатели. И могли купить все, что было у других цивилизаций. Так и жили.

Другой была и древняя Греция. Хотя до регионов Плодородного Полумесяца им было далеко, там вполне удобно было жить с точки зрения земледелия. Европа же севернее Греции находилась под давлением последнего ледникового периода.

Но вдруг начались извержения вулканов по всей планете, которые выбросили в воздух бешеное количество пепла и газов, которые "разогрели" планету. Температура росла, ледники отступали, реки и озера высыхали, а в некогда процветающих земледельческих поселениях начинался голод.

Базовым товаром тогда и сейчас является зерно. Продавая излишки - зарабатываешь. А заработанное вкладываешь в развитие архитектуры, науки, культуры или вооружений.

А если излишков нет, то и торговля ослабевает, народ беднеет, а армия деградирует до уровня больших банд.

Если человек не может вырастить или купить что-то, что ему крайне необходимо, то рано или поздно он захочет это отобрать у более состоятельного соседа или у соседнего народа путем войны. Так климат и нехватка ресурсов создает экономические и социальные проблемы - бунты и войны.

В результате значительная часть развитых городов бронзового века имели признаки разорения или восстаний именно в этот период (например Троя, которая была столицей конфедерации народов Асува, от которой пошло название "Азия"), но большинство городов просто были покинуты жителями. Они умерли от голода или ушли искать лучшей доли. Так и происходит переселение народов, известное в тот период как "Народы моря".

Так же сейчас Европа и США "задыхается" от беженцев из Африки, Азии, и, к сожалению, из Украины. Ведь все бегут туда, где комфортнее и безопаснее. А это формирует еще больше противоречий.

Кстати, почему сейчас больше всего переворотов, войн и всевозможных кризисов именно в Африке и на Ближнем Востоке? Потому что климат создает там все более невыносимые условия для жизни с точки зрения доступа к воде, плодородным землям. Это не обязательно история о голоде. Но триггером для "Арабской весны", например, стал неурожай зерна и значительный рост цен на еду на фоне уменьшения доходов населения. Торговые войны эти явления углубляют и масштабируют. Создают условия глобального конфликта.

Аналогичная ситуация была и с развалом Римской империи. Когда от голода, бедности и под давлением других народов началось Великое переселение народов, которое постепенно разрушило государство древних римлян. Это была вторая цивилизационная катастрофа такого масштаба. И не надо думать, что разрушение одной цивилизации не влияет на всех остальных. Из-за потери доходов от торговли и из-за обеднения населения пришел в упадок и Древний Китай в те же периоды. Потому что экономика всегда глобальна. Впрочем, если бы не она, то славяне и украинцы не возникли бы на руинах старого мира.

Но не только дефицит является угрозой для цивилизации. Перепроизводство также. Ведь куда-то все произведенное нужно продавать. Худший сценарий, когда климат, пандемии, дефицит одних товаров и перепроизводство других происходит одновременно.

Так произошло, например, в период Первой и Второй мировых войн, которые "похоронили" или фрагментировали большинство империй, существовавших еще в 1914 году. Выжили только те, кто оказался далеко от эпицентра кризиса - США, или те, кто лучше к этим вызовам приспособился. Как вот Финляндия. А катализатором вновь стала торговля и борьба за ресурсы и рынки сбыта.

Похожее мы видим и сейчас. Человечество прошло несколько экономических и финансовых кризисов, которые происходят все чаще из-за разбалансировки экономики. Одних ресурсов уже не хватает (те же редкоземельные металлы), а других - уже много (перепроизводство автомобилей к примеру).

И все это на фоне климатических изменений, которые по одним народам больно "бьют", а другим дают преимущества. В Украине уже начинают даже хлопок выращивать. Что раньше было невозможно при нашем климате. Зато урожаи традиционных культур без орошения растут все хуже. И такое по всей планете. Перспектива таяния полюсов обостряет борьбу за их "законсервированные" до сих пор ресурсы.

Все это формирует противоречия, которые всегда воплощаются сначала в торговые войны, а затем - в горячие. Вопрос лишь в том, дошло ли человечество до нужной "кондиции" для очередного "Конца Света". Или у Трампа произошел фальстарт и Западную цивилизацию еще рано списывать. Наконец, украинцы сделали ставку именно на нее и на ЕС, как главный оплот этой цивилизации. Впрочем, даже в худшем случае, кто-то всегда займет роль "выжившего".

Согласно "чек-листу Конца Света" наш мир уже прошел этапы с климатом и экономическими кризисами. В разгаре социальные изменения, а следующим этапом будет большая война. Но до этого будет этап фрагментации мировой торговли и разделения планеты на враждебные блоки. Что Трамп и делает. Вопрос не в том, произойдет ли этот "Конец Света", а в том - когда именно это произойдет. Уже при нашей жизни или в следующие поколения.

Выживали во время глобальных кризисов те, кто первым получал удар новых обстоятельств, но смог его удержать. Пусть и с потерями. Потому что в результате становился лучше подготовленным к новым вызовам, чем те, кто наслаждался комфортом до последнего. Украинцы, не по собственной воле, но сейчас лучше подготовлены к новым вызовам. Мы научились выживать лучше тех, кто до сих пор живет в старом мире.

Поэтому главное сейчас - удержать удар. Как со стороны Путина, так и со стороны Трампа. Чтобы потом стать лидерами нового мира.

Андрей Попов