По словам эксперта, быть хорошим пилотом боевого беспилотника является более сложной задачей, чем кажется.

Не каждый может научиться управлять беспилотником, чтобы воевать с российскими оккупантами. Однако за годы подготовки можно определить, подходит ли кто-то на эту роль. Об этом рассказывает генеральный директор киевской компании Drone Fight Club, которая готовит пилотов боевых беспилотников для украинской армии, Владислав Плак, передает Business Insider.

"С тех пор как Россия вторглась в мою страну в 2022 году, мы работали с тысячами украинцев в "Бойцовском клубе беспилотников". Только треть кандидатов, которые приходят к нам, доходят до сертификации. Мы обучаем не только мужчин, около 15% наших студентов - женщины", - отметил Плак.

По его словам, индустрия боевых дронов в Украине еще молодая, однако инструкторы уже обнаружили, что большинство людей, которые хотят быть пилотами боевых дронов, еще не готовы к обучению.

Видео дня

"Ситуация на войне быстро меняется, в ней трудно ориентироваться, и мы не имеем достаточно времени, чтобы работать с людьми, которые не совсем подходят для этой работы. Это как в "Лучшем стрелке". Будь лучшим или убирайся вон. На нулевой линии у тебя нет второго шанса. Ты или жив, или тебя убьют", - отметил Владислав.

Музыканты становятся отличными пилотами

Быть хорошим пилотом боевого беспилотника является более сложной задачей, чем кажется, ведь нужно уметь принимать правильные решения одним щелчком пальцев, говорит инструктор.

По словам мужчины, во время отбора кандидатов, в компании просят посмотреть на два шарика: зеленый и красный. Затем специалисты говорят, какой шарик нужно поймать. Если скорость реакции кандидатов медленнее полсекунды, то она недостаточно быстрая. Владислав говорит, что такое требование является главным для всех пилотов.

"Мелкая моторика также очень важна, потому что управление дроном очень чувствительное. Если кто-то из наших кандидатов работает с молотком на своей повседневной работе, он может хорошо выполнять большие движения, но ему может быть трудно быть пилотом дрона", - подчеркнул он.

Но если люди играют на фортепиано или подобном инструменте, то они обычно быстро учатся, ведь умение играть музыку является признаком того, что вы станете успешным пилотом беспилотника, утверждает инструктор.

"Чтобы хорошо разбираться в музыке, ваш мозг должен быть настроен думать наперед. Вам придется выполнять несколько задач и планировать свои следующие шаги, пока вы уже используете пальцы для более тонких движений. Когда вы умеете думать наперед, ваш выбор будет дальновидным. Этот выбор имеет значение, когда вы летите в бой", - объяснил Владислав.

Кроме того, женщины, которые умеют хорошо шить, также являются прекрасными пилотами боевых дронов, поскольку им нужно думать наперед, чтобы представить общую картину того, как они хотят, чтобы выглядел материал их одежды, поэтому одновременно принимают решения и используют тонкие движения пальцев.

"Как правило, наши хорошие пилоты боевых дронов - это также люди, которые могут сосредоточиться на задаче, стоящей перед ними. Если ваш разум прыгает между всем, что вы видите, вы теряете концентрацию", - добавил гендиректор компании Drone Fight Club.

Как проходит обучение на пилота дронов

Базовые курсы в Drone Fight Club длятся не менее трех недель и еженедельно проводит экзамен. Если вы не сдали один экзамен, вас отчисляют из класса и советуют вам пройти повторный курс.

"Занятия в нашей школе распределены между симулятором, теоретическими занятиями, а также тренировками в помещении и на открытых площадках. Наш симулятор, Drone Fight Simulator, рассчитан на работу двух пилотов, которые могут работать в команде, а сценарии основаны на реальных миссиях, которые выполняли наши ребята", - рассказал Владислав.

По его словам, после использования тренажера студенты отправляются на полигоны компании, каждый из них находится в Украине и имеет длину до четырех километров.

"Наше пространство ограничено из-за войны, но важно, чтобы радиус действия был большим. На войне наш враг может быть за 20 километров. Чтобы эффективно отправить беспилотник в бой, нужно понимать, что значит летать на большие расстояния над разной местностью, при разных погодных условиях и с препятствиями, которые влияют на ваш беспилотник", - подчеркнул инструктор.

Беспилотники на войне в Украине - что известно

Ранее Forbes рассказал, что захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами. Отмечается, что встроенные механизмы затрудняют использование захваченных беспилотников, заставляя российских оккупантов усиливать кибербезопасность.

В то же время советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что Украина производит гораздо меньше FPV-дронов, чем способна. По его словам, ограниченные объемы производства FPV-дронов связаны с недостаточным финансированием.

Вас также могут заинтересовать новости: