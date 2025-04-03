Этот овощ снова становится модным.

Есть вкусный и простой в приготовлении овощ, который может помочь улучшить здоровье сердца. И этот овощ - брюссельская капуста.

Издание Eating Well пишет, что Кардиолог Карл Лави-младший, доктор медицины, говорит, что этот овощ один из лучших вариантов для здоровья сердца, хотя "многие не обращают на него внимание".

Элана Наткер, дипломированный диетолог, согласна с этим: "Брюссельская капуста - часто упускаемый из виду, но полезный для сердца овощ по многим причинам".

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Богата клетчаткой

Клетчатка - важное питательное вещество, которого многим из нас не хватает, а брюссельская капуста богата ею. Одна порция брюссельской капусты содержит 6 граммов клетчатки, помогая вам получить рекомендуемые 25-38 граммов, необходимые каждый день.

Одно из исследований показало, что богатая клетчаткой диета может привести к благоприятным изменениям в бактериях кишечника, которые помогают снизить кровяное давление.

Витамин K

Одна порция вареной брюссельской капусты дает вам в 2,5 раза больше витамина К, чем требуется в день.

Витамин К - ключевое питательное вещество для здоровых артерий, говорит Наткер. По данным Национального института здоровья США, существует связь между увеличением кальцификации артерий и недостаточным потреблением витамина K.

Нитраты

Согласно исследованиям, природные нитраты, содержащиеся в овощах, таких как брюссельская капуста, могут принести пользу вашему сердцу. Когда мы едим продукты, содержащие природные нитраты, наш организм превращает их в соединение под названием оксид азота, который помогает расширить кровеносные сосуды. Это, в свою очередь, позволяет крови свободно течь, снижая кровяное давление и улучшая кровообращение.

Исследования показывают, что сочетание нитратов и витамина К может объяснить, почему крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста, оказывают понижающее давление действие.

Витамин С

Одна порция приготовленной брюссельской капусты дает почти дневную норму этого витамина-антиоксиданта. Это не только хорошая новость для вашей иммунной системы. Витамин С играет важную роль в борьбе со свободными радикалами в организме, которые разрушают здоровье сердца и приводят к таким заболеваниям, как атеросклероз. Подобно пищевым нитратам, витамин С также может увеличить выработку оксида азота в организме.

Калий

Одна порция вареной брюссельской капусты содержит примерно 10% суточной нормы этого минерала.

Калий нивелирует повышающее кровяное давление воздействие натрия. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, он не только помогает снизить артериальное давление у людей с гипертонией, но и может защитить от болезней сердца и инсульта.

Ранее УНИАН назвал главные преимущества цветной капусты.

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