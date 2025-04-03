Целью визита будут переговоры по соглашению о ценных ископаемых.

Украинская делегация в ближайшее время посетит Соединенные Штаты для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

По его словам, визит состоится "либо в конце этой, либо в начале следующей недели", чтобы обсудить соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.

При этом он сказал, что "украинцы наняли адвоката" и что сделка "готова" со стороны США.

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"Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - заявил он.

Соглашение о недрах со США - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 марта в Министерство иностранных дел Украины по дипломатическим каналам от США поступил новый вариант соглашения о минеральных ресурсах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина настроена на подписание этого документа, который должен отвечать национальным интересам, как США, так и Украины.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым. При этом, как пригрозил Трамп, если это произойдет, то у Зеленского будут большие проблемы.

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