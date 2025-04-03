Сенатор отметил, что Трамп "симулирует" возмущение Россией.

Президент США Дональд Трамп просто "симулирует негодование" по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, а тот в свою очередь рассматривает Трампа как "ребенка, которым легко манипулировать". Такое мнение высказал в интервью Foreign Policy сенатор-демократ Адам Шифф - один из самых яростных критиков президента США.

По словам Шиффа, подход Трампа к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией "начался с абсолютного предательства Украины", упомянув "ужасное обращение" Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и приостановку военной помощи Украине.

"Президент (Трамп) сейчас симулирует возмущение Россией. Он не заслуживает доверия", - отетил Шифф, добавив, что угрозы пошлинами в отношении России - учитывая непоследовательное применение пошлин и их постоянный характер – являются несерьезными.

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"У Путина есть номер Трампа. Даже если Трамп в какой-то момент захочет наказать Россию, Путину достаточно сказать несколько приятных вещей о Трампе, и он сможет заставить Трампа пойти на попятную", - подчеркнул он.

Он усомнился в готовности или способности Трампа противостоять Путину, потому что Трамп "слишком им восхищается":

"Путин рассматривает Трампа как ребенка, которым легко управлять и манипулировать, и, к сожалению, он прав в этом анализе".

Он также отметил, что администрация Трампа "приняла совершенно неправильный подход, если мы хотим ответственного окончания войны" и значительно повысила вероятность того, что Россия сможет добиться успеха в своих целях.

"Путь к достижению значимого мира, сдерживающего дальнейшую российскую агрессию, лежит не через нападение на Украину и отказ от военной, дипломатической и разведывательной поддержки, а через оказание более сильной поддержки и предоставление России понимания того, что она ведет проигрышную борьбу, которая будет становиться для нее все более обременительной, чем дольше она будет продолжаться", - считает сенатор.

Отношения Трампа и Путина

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что у Украины и РФ похожая тактика в отношении Трампа. Украине остается надеяться, что со временем администрация Трампа поймет несерьезность отношения к миру РФ и потеряет терпение в отношении Путина.

В то же время экс-офицер британской армии Тим Коллинз отмечал, что Трамп решительно настроен завершить войну в Украине быстро. Его разочарование может стать серьезной проблемой для Путина, которому стоит это учесть.

Ранее президент США уже выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив, что он "разозлился" на Путина, и поднял вопрос о возможности введения санкций против тех, кто покупает российскую нефть.

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