Какой церковный праздник отмечают верующие 3 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Никиту Исповедника, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет". Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 апреля (16 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, и иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

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Никита Исповедник жил в VIII–IX веках. Он родился в Кесарии Вифинской (ныне - территория Турции), воспитывался в христианских традициях. В юности прислуживал в церкви, а затем принял монашество в Мидикийском монастыре. Спустя некоторое время стал пресвитером, а затем и игуменом обители.

Преподобный Никита имел дар исцеления: своей молитвой он помогал заговорить глухонемому, сумасшедшего делал здравомыслящим. При императоре Льве Армянине Никиту Исповедника отправили в тюрьму - за то, что он обличал еретиков и иконоборцев. Но и там он непрестанно молился и творил чудеса.

Святые мощи преподобного также имеют способность исцелять. Никиту Исповедника считают защитником слабых - детей и больных людей.

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Икона "Неувядаемый Цвет" или "Благоуханный Цвет" - одна из самых почитаемых святынь и один из самых красивых образов, который излучает нежность и радость.

Он написан примерно в XVI-XVII веке на Афоне, а оригинал иконы находится в Греции на стене в монастыре Преображения. В основе этого образа - тексты гимна-акафиста, где Богородица и Иисус сравниваются с неувядаемыми и благоуханными цветами. "Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты", - так звучит он.

Существует много иконографических канонов образа. Пресвятую Богородицу изображают по пояс или восседающей на престоле, но на изображении всегда есть цветы - они помещены в вазонах или сплетены в виде гирлянд, украшают жезлы. Чаще всего Деву Марию изображают с белой лилией, которая символизирует непорочность.

Икона считается чудотворной, а молитва ей дает силы и наставляет на праведный путь, помогает сохранить красоту и молодость.

Какой церковный праздник 3 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Кирилла, епископа Катанского, и святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 апреля

В народе 3 апреля - праздник Никитин день. По приметам дня судят о погоде:

дождь сегодня - весна будет поздней и ненастной;

солнечная погода стоит - будет жаркое лето и хороший урожай;

много березового сока - лето будет дождливое;

гром гремит - погода вскоре испортится.

По народным поверьям в Никитин день просыпается водяной после зимы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 3 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, обижаться и обижать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние.

Продолжается Великий пост: постящимся сегодня разрешается употреблять горячие блюда, но без растительного масла. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в этот день запрещается шуметь на берегу водоема, чтобы не разгневать водяного.

Что можно делать 3 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к чудотворному образу Богородицы. Перед иконой "Неувядаемый Цвет" молятся об утешении в горе, разрешении семейных проблем. Девушки просят счастливого замужества, женщины - защитить семью от невзгод. В старину ликом Пресвятой благословляли в день свадьбы молодую невесту. И, хотя этот образ и считается женским, помолиться перед ним может каждый верующий.

По народным поверьям в этот день следует угостить водяного - бросить в водоем немного хлеба, каши, куриных потрошков, а уж после можно идти на рыбалку. Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь клева рыбы в апреле 2025 с удачными и неудачными днями для рыбалки.

По одной из примет, если в это день умыться отстоянной водой, а затем вылить ее под молодое деревце, то у человека прибавится сил.

Кто отмечает день ангела 3 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Никита, Ксения, Юлия, Марина, Альбина.

По старому стилю день ангела у Кирилла, Фомы, Филимона и Якова.

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