Украинские защитники отбили штурм противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, ликвидировав более двух десятков российских оккупантов и 19 единиц бронетехники врага.
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, оккупанты проводили штурмовые действия и задействовали около двух взводов личного состава и бронированную технику.
"Результат эффективных действий украинских воинов - подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено - 12 единиц, из них полностью уничтожено - 7. Подтверждены потери живой силы российских оккупантов: 18 человек уничтожено, а 7 - ранены", - говорится в сообщении.
В то же время, подсчет потерь врага еще продолжается. Генштаб обнародовал видео с кадрами уничтожения врага во время штурмовых действий.
Покровское направление сегодня
Как сообщал УНИАН, Покровское направление является одним из самых горячих на фронте уже длительное время. При том, что наши защитники в начале марта остановили наступление России под Покровском и начали контратаковать, враг все равно пытается получить здесь хоть какие-то успехи.
Атаки россиян продолжаются на направлении не утихают.
В частности за минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора (из всего 216 боевых столкновений, зафиксированных за прошедшие сутки на всем фронте). Враг был активным в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.