По данным Генштаба, ликвидировано более 20 оккупантов и поражено и уничтожено 19 единиц бронетехники россиян.

Украинские защитники отбили штурм противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, ликвидировав более двух десятков российских оккупантов и 19 единиц бронетехники врага.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, оккупанты проводили штурмовые действия и задействовали около двух взводов личного состава и бронированную технику.

"Результат эффективных действий украинских воинов - подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено - 12 единиц, из них полностью уничтожено - 7. Подтверждены потери живой силы российских оккупантов: 18 человек уничтожено, а 7 - ранены", - говорится в сообщении.

В то же время, подсчет потерь врага еще продолжается. Генштаб обнародовал видео с кадрами уничтожения врага во время штурмовых действий.

Покровское направление сегодня

Как сообщал УНИАН, Покровское направление является одним из самых горячих на фронте уже длительное время. При том, что наши защитники в начале марта остановили наступление России под Покровском и начали контратаковать, враг все равно пытается получить здесь хоть какие-то успехи.

Атаки россиян продолжаются на направлении не утихают.

В частности за минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора (из всего 216 боевых столкновений, зафиксированных за прошедшие сутки на всем фронте). Враг был активным в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

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