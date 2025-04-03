Россияне хотят построить два универсальных десантных корабля проекта 23900.

В сеть выложили фотографии по состоянию на середину марта корпуса главного универсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" проекта 23900. На них обратил внимание канал российского Центра анализа стратегий и технологий.

Корабль строят для Военно-морского флота РФ в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Судя по спутниковым снимкам, наибольшая длина корпуса корабля проекта 23900 составляет 219-220 м, а ширина - 38-40 м.

В целом россияне хотят построить два универсальных десантных корабля проекта 23900 - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Оба заложили 20 июля 2020 года.

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По данным из открытых источников, передать УДК заказчику хотят в 2028-м ("Иван Рогов") и 2029-м ("Митрофан Москаленко") годах. Не исключено, что эти сроки сместятся ближе к 2030-м - в частности, из-за российско-украинской войны и связанных с ней вызовов.

Десантные корабли проекта 23900 - справка

Десантные корабли проекта 23900 предназначены для замены французских УДК "Мистраль", которые были заказаны Россией, но в 2014-м французы отказались поставить их из-за военных действий россиян против Украины.

Главные задачи корабля проекта 23900 - высадка морского десанта с помощью десантных катеров и вертолетов, а также управление силами десанта.

Предполагается, что новый УДК сможет транспортировать до 1000 морских пехотинцев. В состав авиационной группы корабля проекта 23900 войдут до 20 палубных вертолетов и определенное количество БпЛА.

Российский флот - последние новости

В январе УНИАН сообщил, что на российском атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" запустили ядерный реактор.

Отметим, что этот корабль много лет находится на ремонте и модернизации. В результате работ он получил универсальные пусковые установки, которые позволят запускать различные ракеты, в частности, новый "Циркон", который сами россияне называют "гиперзвуковым".

Кстати, недавно Кремль назвал субмарину, которая станет первым штатным носителем этого оружия.

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