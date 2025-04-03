Девушка также рассказала, что именно разочаровало ее в этих пяти популярных странах.

Американка Элли Хаберс, которая успела до 30 лет посетить 64 страны мира, назвала пять популярных направлений, желанных среди многих туристов, куда она не хотела бы возвращаться снова.

В своем блоге для Business Insider девушка рассказала, что она начала путешествовать с самого детства – сначала это были семейные круизы, которые в будущем переросли в настоящую страсть.

"У меня никогда не было конкретной цели, сколько стран я хочу посетить до 30 лет. Вместо этого я нацелилась на путешествия так часто, как позволял мой рабочий график и бюджет. Разрываясь между семейными каникулами, поездками с подругами и путешествиями с мужем, я посетила 64 страны на шести континентах до 30 лет. Некоторые из этих направлений оправдали свою рекламную шумиху, но было несколько стран, которые не оправдали моих ожиданий, когда я туда отправилась", – призналась Элли.

Видео дня

Пять стран, которые разочаровали опытную туристку – и в чем причина

1. Южная Африка. "Многие в восторге от Южной Африки как от одной из лучших стран, которые они когда-либо посещали, поэтому это место было в моем списке желаний. Я наконец-то посетила ее в прошлом году, когда путешествовала вдоль побережья Южной Африки во время сафари с подругой. Я была поражена пейзажами и богатой культурой страны. Ничто не сравнится с волнением от поиска "Большой пятерки" во время сафари. Мне также понравилось исследовать скрытые прибрежные жемчужины страны, от очаровательного залива Моссел до захватывающего парка слонов Аддо около Гкеберхи", – рассказала она.

Вместе с тем, неприятный осадок от поездки у путешественницы оставила ситуация с безопасностью. Во время поездки в Кейптаун местные гиды постоянно призывали их быть внимательными и подчеркивали высокий уровень преступности в городе, "что создавало постоянный стресс во время нашего визита, особенно для двух женщин, путешествующих в одиночку".

"Иногда мне было трудно наслаждаться красотой Столовой горы и полуострова Кейп, когда беспокойство о безопасности всегда было где-то в глубине моего сознания. Из соображений предосторожности мы также избегали посещения мест ночью", – добавила Элли.

2. Греция. "Я была в Греции четыре раза, включая Афины, Санторини, Родос, Крит и Корфу. С каждым визитом там становилось все более многолюдно, особенно в таких популярных туристических местах, как Санторини. Например, чтобы увидеть знаменитый закат Санторини в Ие, мне пришлось сражаться с сотнями других туристов в узких переулках деревни", – пожаловалась она.

Также девушка отметила, что в летние и осенние месяцы погода в Греции была ужасно жаркой, что создавало некомфортный климат для исследования.

"Тем, кто хочет посетить Грецию, я бы посоветовала спланировать поездку в Грецию в межсезонье, чтобы погода была прохладнее и меньше людей. Или я бы посоветовала отправиться в соседнюю Хорватию. Она так же красива, но обычно принимает на миллионы меньше посетителей в год", – добавила она.

3. Испания. "Как фанат круизов, я посетила много регионов по всей Испании, включая Барселону, Виго, Малагу, Кадис и Валенсию. Хотя мне особенно понравились более тихие, менее туристические города, такие как Ла-Корунья и Виго на севере Испании, я бы предпочел посетить новое место в будущем, например, Мальту или Азорские острова", – рассказала туристка.

Также она отметила, что ей было трудно приспособиться к некоторым аспектам жизни в стране.

"Местная культура сиесты также означала, что многие предприятия были закрыты большую часть дня, а ужин обычно подавался ночью. Как американка, я с трудом планировала свой график и приспосабливалась к рабочим часам и времени приема пищи, к которым я не привыкла дома", – пояснила Элли.

Кроме того, неприятный осадок у нее оставили протесты против чрезмерного туризма, которые охватили Испанию в последнее время – они заставили ее колебаться, планировать ли еще одну поездку в страну в ближайшее время.

4. Марокко. "Я с нетерпением ждала возможности посетить Марокко во время семестра за границей, так как это был мой первый визит в Африку. Я жажду подлинных впечатлений во время путешествий, особенно когда погружаюсь в совершенно новую культуру. Поэтому я попыталась торговаться с продавцами на рынке Джемаа-эль-Фна в Марракеше, пробираясь по лабиринтным переулкам и пробуя смелую, незнакомую кухню. К сожалению, моя поездка оказалась омрачена некоторыми чрезмерно настойчивыми тактиками продаж продавцов и нежелательными заигрываниями со стороны некоторых местных жителей", – пояснила путешественница.

В частности она рассказала, что один продавец без разрешения схватил ее за руку и нанес на нее татуировку хной, а затем потребовал денег. Также во время поездки у нее чуть не украли кошелек.

"Оглядываясь назад, я хотела бы, чтобы у меня были более реалистичные ожидания и чтобы я лучше подготовилась к безопасному и уверенному перемещению по оживленным рынкам", – отметила туристка.

5. Япония. Здесь главной проблемой для Элли стала цена вопроса – питание и проживание в крупных городах, таких как Токио, были чрезвычайно дорогими, и они с мужем с трудом вписывались в свой бюджет.

"Будучи высокими людьми, мы с мужем чувствовали себя тесно в нашем крошечном, бюджетном гостиничном номере, который напоминал студенческое общежитие. За те же 150 долларов за ночь мы могли остановиться в фешенебельном Le Meridian на Пхукете в Таиланде, одном из наших любимых мест в Азии", – пожаловалась она.

Также девушка призналась, что им было очень трудно найти рестораны в рамках их бюджета, а потому они в основном питались фастфудом и быстрых перекусов.

Кроме того она отметила, что чувствовала себя более подавленной толпой в городе, чем ожидала.

"Если я смогу вернуться в Азию, я бы предпочла отправиться в Таиланд, где, как я знаю не понаслышке, проживание и питание будут значительно доступнее", – констатировала Элли.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная соло-туристка Кэти Лемон призналась, почему она разочаровалась в путешествиях. В какой-то момент девушка поняла, что она путешествовала в одиночку, чтобы избежать своих проблем, но ее следующая поездка точно их не решит.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.