Самолеты Ту-22М3 постепенно распадаются в воздухе.

Стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые Россия активно применяет для войны против Украины, уже устарели, и Россия больше не способна производить такие воздушные борта. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире Радио NV.

В частности, у эксперта спросили, насколько защите Украины хотя бы косвенно может помочь катастрофа российского бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

"Ту-22 в России не производится. Они могут делать Ту-160, но там больше модернизация, и выпуск - один самолет на три года. А те старые стратегические бомбардировщики потихоньку распадаются в воздухе. И эти катастрофы регулярные. Практически каждый вылет имеет какие-то технические проблемы, о которых очень мало пишут в открытых медиа", - сообщил Жирохов.

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По его словам, стратегические бомбардировщики Ту-22М3 уже не являются очень мощным элементом ядерной триады. "Это просто из цивилизации, которая была до этого. Потому что изготавливать их россияне уже не могут", - отметил Жирохов.

Также у него спросили о пожаре, который возник ночью неподалеку аэродрома Батайск на Ростовщине.

Как сообщил эксперт, россияне активно используют аэродромы в Ростовской области, начиная с 2014 года. Это основные аэродромы для самолетов, которые сбрасывают управляемые авиационные бомбы на линии фронта.

"Несмотря на то, что аэродром - это очень большая цель, но она очень тяжелая для наших беспилотников. Потому что еще с советских времен каждый аэродром прикрыт довольно мощной системой ПВО. И эта система ПВО сейчас усилена. И сейчас они имеют возможность, к сожалению, сбивать большую часть беспилотников, которые летят к аэродрому. Поэтому, каждый такой случай - это довольно уникальная штука из-за понимания того, насколько трудно аэродромы поразить", - сказал Жирохов.

Он отметил, что несколько дней назад было поражение в Таганроге, где находится авиационный завод, два аэродрома. Прилеты на этих аэродромах фиксируются с 2022 года.

"Я думаю, что рано или поздно, результат будет довольно мощный, потому что там техника находится в огромном количестве", - сказал эксперт.

В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 - подробности

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Уже давно различные авиационные эксперты отмечают, что российская авиация является устаревшей и сталкивается с проблемами.

Украинцам эти самолеты известны тем, что россияне активно используют эту воздушную технику для войны против Украины и с этих запускаются различные ракеты, в том числе Х-22. Попадания этих ракет приводили к большим разрушениям и массовым жертвам в Украине.

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