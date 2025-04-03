США ввели против Украины 10% пошлины, однако серьезных последствий ожидать не стоит.

По Украине не сильно ударит введение новых взаимных тарифов президента США Дональда Трампа, которые он объявил против всего мира. Украинский экспорт в США "не дотягивает" до миллиарда долларов. Нет даже 2% от всего украинского экспорта.

"США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф в всего 10%. Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий", - заявил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Кроме того, он отметил, что еще Украина экспортирует в США трубы для нефте- и газопроводов (37%). Однако на них тоже уже введены пошлины и антидемпинговые меры.

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"Еще где-то треть экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ожидали с апреля тариф. Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая)", - подчеркнул Железняк.

Также он добавил, что Европейский Союз, Индия и Китай и другие страны введут в ответ свои пошлины на продукцию из США, поэтому Украина получит свое "окно возможностей" для захода на их рынок.

Другие новости о введенных пошлинах

Ранее УНИАН сообщал, что США предостерегли другие страны от ответа на пошлины Трампа. "Устройтесь поудобнее, сделайте глубокий вдох, не принимайте немедленных ответных мер", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Кроме того, в Белом доме указали причину, почему Трамп не включил в список пошлин Россию. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Россия осталась в стороне, потому что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю".

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