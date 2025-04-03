Соблюдение санкций Запада против России находится на низком уровне, однако эффект от ограничений можно усилить "до предела". Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
По его убеждению, в вопросе санкций против России есть проблема, которая заключается в соблюдении ограничений.
"Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенного предела. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть нелегальной нефти, транспортируемой по всему миру. 70% из них проходит через Балтику. Вы можете фактически закрыть его", - сказал Келлог.
Он напомнил, что Трамп уже делал подобное во время своего первого президентского срока, когда "остановил поставки угля из Северной Кореи в Китай".
Он считает, что для прекращения работы "теневого флота" можно использовать катера береговой охраны. Спецпосланник добавил:
"Это крайние меры, но мы уже ввели санкции против "теневого флота" в полном объеме, поэтому знаем, где они находятся и откуда идут. Это те шаги, которые можно сделать, чтобы санкции действительно начали кусаться. Итак, если соблюдать санкции на высоком уровне, они действительно сработают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают".
По его мнению, самое главное - это "заставить обе стороны" говорить о завершении войны, а США сейчас стремятся к тому, чтобы Украина и Россия начали полное перемирие.
Санкции США против РФ
Накануне группа из 50 сенаторов США заявили, что они готовы проголосовать за ужесточение санкций против РФ, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине, Меры будут включать 500% пошлины против стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран.
Группа сенаторов включает как правящую Республиканскую партию, так и демократов. От республиканцев законопроект ведет сенатор Линдси Грэм.