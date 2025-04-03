Кэллог считает, что для прекращения работы "теневого флота" можно использовать катера береговой охраны.

Соблюдение санкций Запада против России находится на низком уровне, однако эффект от ограничений можно усилить "до предела". Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

По его убеждению, в вопросе санкций против России есть проблема, которая заключается в соблюдении ограничений.

"Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенного предела. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть нелегальной нефти, транспортируемой по всему миру. 70% из них проходит через Балтику. Вы можете фактически закрыть его", - сказал Келлог.

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Он напомнил, что Трамп уже делал подобное во время своего первого президентского срока, когда "остановил поставки угля из Северной Кореи в Китай".

Он считает, что для прекращения работы "теневого флота" можно использовать катера береговой охраны. Спецпосланник добавил:

"Это крайние меры, но мы уже ввели санкции против "теневого флота" в полном объеме, поэтому знаем, где они находятся и откуда идут. Это те шаги, которые можно сделать, чтобы санкции действительно начали кусаться. Итак, если соблюдать санкции на высоком уровне, они действительно сработают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают".

По его мнению, самое главное - это "заставить обе стороны" говорить о завершении войны, а США сейчас стремятся к тому, чтобы Украина и Россия начали полное перемирие.

Санкции США против РФ

Накануне группа из 50 сенаторов США заявили, что они готовы проголосовать за ужесточение санкций против РФ, если Москва откажется участвовать в мирном процессе по Украине, Меры будут включать 500% пошлины против стран, которые закупают российскую нефть, газ и уран.

Группа сенаторов включает как правящую Республиканскую партию, так и демократов. От республиканцев законопроект ведет сенатор Линдси Грэм.

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