США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, которые попали в список пошлин.

Президент США Дональд Трамп ввел новые беспрецедентные пошлины для множества стран с минимальной ставкой в 10%, в том числе и для Украины. При этом в списке отсутствуют такие страны как Россия, КНДР и Беларусь.

В Белом доме уже дали разъяснение такому исключению. Как сообщила порталу Axios пресс-секретарь Каролин Ливитт, Россия осталась в стороне, потому что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю".

При этом, как отмечает издание, США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, которые попали в список пошлин Трампа, такими как Маврикий или Бруней.

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В частности, в список были включены даже отдаленные и практически безлюдные территории, такие как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом — территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно.

При этом в список не вошли, например, Куба, Беларусь и Северная Корея.

Как отметила Ливитт, причина в том, что существующие пошлины и санкции в отношении них и так "слишком высоки".

При этом, по ее словам, Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Еще две крупные экономики, исключенные из списка Трампа, — это Канада и Мексика. Ливитт подтвердила, что это произошло потому, что Трамп уже ввел 25%-ные пошлины на обе страны.

Axios напоминает, что стоимость торговли между США и Россией резко упала с примерно 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году.

Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - немного позже.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

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