Вадим Крищенко рассказал историю, как София Ротару не поддержала свою землячку Лилию Сандулесу.

Народный артист Украины, поэт-песенник Вадим Крищенко, который ранее рассказал об обиде на Иво Бобула, в свое время работал со многими украинскими звездами, для которых писал песни. За время своей карьеры 90-летний исполнитель стал свидетелем многих неприятных ситуаций, которые длительное время скрывались от публики.

В частности, об одном из таких случаев знаменитость рассказал в интервью для издания "Главком". По его словам, много лет назад известная певица София Ротару показала себя с не самой лучшей стороны. Она продемонстрировала свою жестокость к коллегам. Речь идет об артистке Лилии Сандулесу. Обе звезды родом из Буковины.

В свое время София Михайловна, которая уже была известной, отказалась помочь и поддержать землячку. Вместо этого она наоборот поставила такие условия, чтобы Сандулеса не смогла попасть на украинскую сцену.

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Как рассказал Крищенко, Ротару положила глаз на его песню "Белые нарциссы", однако до этого ее уже исполняла Лилия Васильевна. Правда, артистка пренебрегла этим и решила, что теперь композиция войдет в ее репертуар.

"Мы с Геннадием Татарченко (автор музыки - УНИАН) сказали Софии, что "Белые нарциссы" исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: "Мне все равно, кто там исполнял. Я ее беру ее. И все". Лилия, по-моему, даже и не жаловалась. Она гораздо деликатнее", - вспомнил Вадим Дмитриевич.

Он также добавил, что Сандулеса всегда была открытой и дружелюбной. Однажды она обратилась за помощью к Ротару, но та ей отказала и даже запретила другим поддерживать ее:

На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: "София, мы же земляки, поддержи меня". Потом Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: "Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать".

Сам Крищенко говорит, что до сих пор не понимает, почему у Ротару было такое отношение к коллеге. Однако тот случай не помешал певице получить славу и даже получить звание народной артистки. Певец выразил восхищение талантом исполнительницы.

"Как по мне, то в украинской эстраде нет такого голоса, как у Лили. Такой мягкий - сама нежность. А мы просто не умеем свое ценить. Ей просто надо было бы такую песню дать, чтобы зазвучала", - убежден поэт.

Напомним, ранее украинский продюсер прокомментировал молчаливую позицию Ротару и Меладзе во время войны. Как известно, знаменитости редко выходят на связь и никак не комментируют страшные события в Украине. Сейчас они живут за границей. Алексей Гончаренко не осуждает продюсера и певицу. По его мнению, звезды еще продемонстрируют свою позицию.

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