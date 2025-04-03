ЕС беспечивает более 50% от общей потребности Украины в боеприпасах.

Европейские страны уже обеспечивают более 50% от общей потребности Украины в боеприпасах. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве, пишет Reuters. При этом она отметила. что. согласно заявлениям президента Владимира Зеленского, общая потребность Украины оценивается в 2 миллиона снарядов.

"Все эти дела продвигаются очень хорошо (...) нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский сказал, что им нужно пять миллиардов, чтобы иметь как минимум два миллиона снарядов", — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что существуют разные предложения и разные страны вносят свой вклад в эту задачу, "так что у нас уже есть более 50% того, что нужно".

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Боеприпасы для ВСУ

Ранее министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что чешское правительство планирует в этом году организовать новую закупку боеприпасов для Украины.и уже ищет возможные способы финансирования.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинский ОПК может полностью обеспечить потребности государства в артиллерии.

По словам Шмыгаля, Украина наращивает производство артиллерийских боеприпасов. Речь, в частности, о боеприпасах калибра 155-мм, 105-мм и 122-мм. Также украинский ОПК "почти полностью" обеспечивает потребности Вооруженных сил в минах для минометов.

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