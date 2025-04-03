В то же время Силы обороны на этих направлениях меньшими силами способны удерживать более многочисленные оккупационные группировки от продвижения.

Российские захватнические войска могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире Радио NV.

В частности, у него спросили, можно ли связывать боевые действия в Белгородской области России с тем, чтобы у россиян будет меньше аппетитов на захват города Лиман в Донецкой области.

"Теоретически это именно так, но ситуация на Лиманском и Купянском направлениях выглядит довольно серьезно и угрожающе. Похоже на то, что именно эти направления летом будут основными - россияне выбрали их как основные", - считает Жирохов.

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В то же время, по его мнению, учитывая опыт боев после 2022 года, преимущество в численности на этих направлениях не важно. Потому что эти районы лесистые, там очень мало дорог.

"Поэтому, наступать [силами] в десять-двадцать раз больше можно только по одному направлению, которое относительно легко перекрыть меньшими силами. Поэтому, когда обозреватели говорят, что россияне собрали в десять-двадцать раз - это не значит, что там провал обороны. Это означает, что там есть высоты, которые мы контролируем, и есть фортификация, и эту дорогу можно держать, условно говоря, ротой, когда россияне будут наступать полком", - отметил эксперт.

В частности, такая ситуация выглядит угрожающей, но, на практике может оказаться, что напрямую россияне просто физически не смогут атаковать.

"Как я вижу за последние недели, они пытаются обойти каким-то образом защитные позиции, и выйти на тот же Лиман или на Купянск с другого направления", - сказал Жирохов.

По его словам, пока что у россиян нет стратегического замысла для реализации, но все может измениться за неделю-две.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2022 году Лиман уже находился под российской оккупацией, но был освобожден украинскими защитниками. По мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, это наиболее рискованное на сегодня направление, ведь россияне создали реальную угрозу для оккупации Лимана.

Сейчас оккупантам удалось закрепиться на восточном берегу реки Жеребец, что не очень хорошо для Сил обороны Украины. К тому же, у Лимана россияне могут еще сильнее усилить свою группировку, в том числе частично за счет войск из Курской области.

Также россияне давно грезят повторной оккупацией Купянска. В декабре военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев высказывал мнение, что россияне пытаются захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой и создать несколько плацдармов на правобережье реки Оскол, чтобы улучшить логистику с целью дальнейшего наступления в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации.

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