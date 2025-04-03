Первое задержание беглого пропагандиста: после Молчанова будут другие, - эксперт о международной спецоперации СБУ

Спецоперация СБУ по Молчанову - первый случай, когда удалось задержать в ЕС и перевезти в Украину российского агента информационной сферы. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Политолог подчеркнул, что медведчуковский пропагандист Молчанов давно работал на кремль. "Постоянный участник пропагандистских ток-шоу на рос. ТВ, в частности шоу Соловьева. Молчанов был уверен, что недосягаем для СБУ. Предатель был не только пророссийским пропагандистом, но и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: фсб и внешнюю разведку рф", - акцентирует Черненко.

Эксперт напоминает, что СБУ недавно сообщала об активизации пророссийской пропаганды и предупреждала всех агитаторов кремля об уголовной ответственности. "Задержание Молчанова стало очередным этапом этой работы. Спецоперация - пример высокого профессионализма подчиненных Малюка. Кроме того, арест Молчанова - дополнительный звонок для всех пророссийских пропагандистов, которые сбежали из Украины и работают на Кремль. У многих из тех, кто сейчас находится в странах ЕС, после задержания Молчанова, началась истерика. Каждый пророссийский пропагандист, в какой бы стране он ни находился, рано или поздно сядет за решетку, - считает политолог.

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"Молчанов не первый задержанный вип-агитатор "русского мира" - можно вспомнить фамилии Макса Назарова (Диордицы), другого политэксперта "пула Медведчука" Корнийчука и многих других. Но это впервые с начала полномасштабного вторжения СБУ добилась задержания в ЕС российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере", - резюмирует экс-нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. В результате которой, пропагандист Кирилл Молчанов поверил, что он приглашен для вручения премии в Германию, лететь куда надо было через Варшаву. Отсюда Молчанов попал не в Берлин, а был передан Украине.