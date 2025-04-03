Инвесторы бросились искать "тихие гавани".

В четверг, 3 апреля, акции на мировых рынках упали, а инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену. Они опасаются, что новые пошлины президента США Дональда Трампа усилят торговую войну, грозящую ввергнуть мир в рецессию.

Издание Reuters пишет, что доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций после того, как Трамп ввел новые пошлины, которые повысили налоги на импорт до самого высокого уровня за последние сто лет.

Фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а индекс Nikkei упал на 3% в Токио, достигнув восьмимесячных минимумов, и привел к большим потерям по всей Азии.

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Рыночная капитализация компании Apple упала более чем на 240 миллиардов долларов, а ее акции подешевели на 7% в ходе внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia упала на 5,6%, или на 153 млрд долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%, а рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что пошлины могут привести к резкому росту инфляции в США.

"Пошлины повлияют на экономику США, на цены и на предложение", - сказал Тай Хуэй, главный стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в J.P. Morgan Asset Management. "А затем неопределенность в отношении бизнеса и потребителей, и оба эти фактора могут стать проблемой для роста".

По данным агентства Fitch Ratings, эффективная ставка налога на импорт в США при Трампе выросла до 22% с 2,5% в 2024 году, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался примерно в 1910 году.

В преддверии обещанных ответных мер со стороны Китая и Европы инвесторы обратили свое внимание на так называемые "тихие гавани".

Нефть упала более чем на 2%, в результате чего фьючерсы на Brent достигли отметки 73,28 доллара за баррель. При этом евро вырос на 0,6% до 1,0912 доллара.

Золото достигло рекордной отметки выше 3160 долларов за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за доллар, так как валютные трейдеры искали безопасные места за пределами долларового рынка.

Китай пока держит свою валюту относительно стабильной, сдерживая падение юаня до 0,4%, несмотря на пошлины, превышающие 50% на китайский экспорт. Внутренняя экономика Китая и надежда на поддержку со стороны Пекина ограничили потери в гонконгских акциях до 1,5% и в шанхайских до 0,5%.

Торговая война Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых 10%-ых пошлин на импорт и гораздо более высоких пошлин для некоторых торговых партнеров, особенно в Азии. Так, Китай обложили пошлиной в 34%, Японию - 24%, Вьетнам - 46%, Южную Корею - 25%, в Европейский союз - 20%.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова ответить на введение жестких торговых пошлин со стороны США.

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