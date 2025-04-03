Если бы вы услышали об этом рецепте на улице, то не поверили бы в его уникальность.

Куриные яйца — универсальный продукт, который можно приготовить разными способами. Особенное многие любят жареные яйца. И самое главное в их приготовлении — соблюсти контраст между хрустящим белком и текучим желтком. Однако есть способы сделать это блюдо еще лучше, пишет Parade.

К примеру, жарить яйца на сковороде с хрустящими панировочными сухарями. Эта техника добавляет не только текстуру и насыщенный вкус, но и выглядит эффектно.

Как приготовить яичницу с панировочными сухарями

Этот метод был вдохновлен легендарным шеф-поваром из Сан-Франциско Джуди Роджерсом — пионером простого калифорнийского стиля готовки.

Сначала готовим сухарную смесь.

Смешайте панировочные сухари панко и тертый пармезан в равных пропорциях. Добавьте щепотку перца Алеппо (он мягче, чем обычные хлопья красного перца), немного уксуса для кислотности, свежие листья тимьяна и кунжутные семена.

Обжариваем сухари.

Пересыпьте смесь в антипригарную сковороду, добавьте немного сливочного масла и жарьте, пока сухари не станут золотистыми и хрустящими.

Добавляем яйца.

Сделайте в сухарях четыре небольших углубления, добавьте в каждое немного сливочного масла, а затем аккуратно вбейте яйца.

Готовим яйца под крышкой.

Накройте сковороду крышкой, чтобы пар помог равномерно приготовить яйца. 5 минут – белки станут плотными, а желтки останутся жидкими. Хотите более плотный желток? Готовьте еще 1-2 минуты.

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Кроме того, шеф-повар назвала 4 "золотых правила" для идеально воздушной яичницы-болтуньи. Добавление небольшого количества молока в яйца - это распространенная техника, но Тейлор посоветовала вместо этого использовать воду.

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