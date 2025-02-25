Лазарева суббота - это день в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают великое чудо, которое сотворил Иисус Христос. Ежегодно дата праздника меняется - рассказываем, когда его отмечают в 2025 году и как.
- Лазарева суббота - что это за праздник
- Когда Лазарева суббота наступит в 2025 году
- Лазарева суббота - что можно есть, обычаи дня
- Лазарева суббота - что нельзя делать
Лазарева суббота - что это за праздник
Что означает Лазарева суббота? День получил название от имени друга Иисуса Христа - Лазаря.
В Священном Писании сказано, что он и его сестры жили в поселке Вифания, под Иерусалимом. Их часто навещал Иисус. Как-то Лазарь заболел, об этом сообщили Иисусу, и тот отправился в путь к другу. Но, увы, опоздал - Лазарь уже четыре дня как умер. Тогда Иисус пошел к его гробнице в пещере, попросил сдвинуть в сторону камень у входа и молвил: "Лазарь! Иди вон". И в тот момент произошло чудо: Лазарь вышел из гробницы живым. Он прожил еще 30 лет, а также был епископом на Кипре.
Смысл Лазаревой субботы в том, чтобы напомнить, что жизнь и смерть человека находятся во власти Господа, а воскрешение возможно, если есть вера в Иисуса Христа.
Когда Лазарева суббота наступит в 2025 году
Как уже говорили, у праздника нет фиксированной даты - он выпадает в шестую субботу Великого поста. Пост в 2025 году начинается 3 марта, а Лазарева суббота приходится на 12 апреля.
Эта дата одинакова как для нового, так и для старого церковного стиля в Украине.
Лазарева суббота - что можно есть, обычаи дня
В праздник принято идти в храм, там слушают проповедь и молятся - о милости Божьей, просят исцелить от болезней. По обычаю с этого дня начинают освящать вербу.
Так как в это время пост, то в Лазареву субботу нельзя есть:
- яйца и продукты, содержащие их;
- мясо и мясные изделия, сало, рыбу;
- молочные, кисломолочные продукты.
Можно готовить постные каши, овощи, фрукты и ягоды в любом виде. Разрешено выпить бокал вина в честь праздника.
День полагается провести в чистых мыслях, желаниях, в кругу семьи, если есть возможность.
Лазарева суббота - что нельзя делать
В народе для этого дня есть ряд запретов.
Нельзя:
- утруждать себя тяжелой работой по дому;
- идти на рыбалку, забивать скот;
- рукодельничать (шить, вязать и т.д.);
- шуметь, устраивать развлечения;
- распивать спиртное.
В церкви особых запретов нет - как и в любой другой день, нельзя грешить повседневными грехами и следует уделить время молитве.
Ранее мы рассказывали, когда начинается Великий пост в 2025 году и когда заканчивается.