Что такое Лазарева суббота, ее обычаи и дата в 2025 году.

Лазарева суббота - это день в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают великое чудо, которое сотворил Иисус Христос. Ежегодно дата праздника меняется - рассказываем, когда его отмечают в 2025 году и как.

Лазарева суббота - что это за праздник

Что означает Лазарева суббота? День получил название от имени друга Иисуса Христа - Лазаря.

В Священном Писании сказано, что он и его сестры жили в поселке Вифания, под Иерусалимом. Их часто навещал Иисус. Как-то Лазарь заболел, об этом сообщили Иисусу, и тот отправился в путь к другу. Но, увы, опоздал - Лазарь уже четыре дня как умер. Тогда Иисус пошел к его гробнице в пещере, попросил сдвинуть в сторону камень у входа и молвил: "Лазарь! Иди вон". И в тот момент произошло чудо: Лазарь вышел из гробницы живым. Он прожил еще 30 лет, а также был епископом на Кипре.

Видео дня

Смысл Лазаревой субботы в том, чтобы напомнить, что жизнь и смерть человека находятся во власти Господа, а воскрешение возможно, если есть вера в Иисуса Христа.

Когда Лазарева суббота наступит в 2025 году

Как уже говорили, у праздника нет фиксированной даты - он выпадает в шестую субботу Великого поста. Пост в 2025 году начинается 3 марта, а Лазарева суббота приходится на 12 апреля.

Эта дата одинакова как для нового, так и для старого церковного стиля в Украине.

Лазарева суббота - что можно есть, обычаи дня

В праздник принято идти в храм, там слушают проповедь и молятся - о милости Божьей, просят исцелить от болезней. По обычаю с этого дня начинают освящать вербу.

Так как в это время пост, то в Лазареву субботу нельзя есть:

яйца и продукты, содержащие их;

мясо и мясные изделия, сало, рыбу;

молочные, кисломолочные продукты.

Можно готовить постные каши, овощи, фрукты и ягоды в любом виде. Разрешено выпить бокал вина в честь праздника.

День полагается провести в чистых мыслях, желаниях, в кругу семьи, если есть возможность.

Лазарева суббота - что нельзя делать

В народе для этого дня есть ряд запретов.

Нельзя:

утруждать себя тяжелой работой по дому;

идти на рыбалку, забивать скот;

рукодельничать (шить, вязать и т.д.);

шуметь, устраивать развлечения;

распивать спиртное.

В церкви особых запретов нет - как и в любой другой день, нельзя грешить повседневными грехами и следует уделить время молитве.

Ранее мы рассказывали, когда начинается Великий пост в 2025 году и когда заканчивается.

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