В Украине вынужденно снижают цены на морковь: сколько сейчас стоит килограмм

Одной из причин снижения цен на морковь называют сдержанный спрос.

Цены на морковь в Украине снова начали падать. Соответствующие данные приводят специалисты аналитического проекта EastFruit.

По состоянию на четверг, 3 апреля, морковь в украинских хозяйствах предлагают к продаже по цене 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Это примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.

Причиной такой динамики специалисты считают довольно сдержанный спрос на овощ. Стоит также добавить, что качество корнеплода в хранилищах ухудшается и это также влияет на стоимость моркови.

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Фермеры вынуждены снижать цены даже несмотря на то, что запасы моркови в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются. Впрочем, даже сейчас они отгружают морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля прошлого года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 35,90 грн/кг.

При этом в АТБ морковь стоит 19,95 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 39,50 гривни за килограмм.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Во второй половине марта в Украине начал дешеветь картофель. Причиной этого специалисты называли активную распродажу картофеля из хранилищ, качество которого начало стремительно ухудшаться после установления теплой погоды. Аналитики не исключают ценовые колебания до конца сезона.

Также в конце прошлого месяца зафиксировали снижение цен на томаты. Специалисты предполагают дальнейшее снижение цен, что связывают со стабильными поставками и низким темпом сбыта.

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